Raiffeisenbank Elsavatal zieht positive Bilanz

Geschäftsbericht: Kredite und Einlagen gesteigert

Eschau 26.03.2023 - 19:12 Uhr < 1 Min.

Den heimischen Mittelstand und die Menschen auch in Krisenzeiten schnell und unbürokratisch mit Liquidität zu unterstützen, sei klarer Auftrag der Genossenschaftsbank. Vorstandsvorsitzende Thorsten Münch zieht in seiner Pressemitteilung das Fazit: »Die Raiffeisenbank Elsavatal hat als verlässlicher Partner vor Ort und in der Region ihre erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung fortgesetzt.«

Mit ihren 37 Beschäftigten hat die Raiffeisenbank Elsavatal die Bilanzsumme auf 214,7 Millionen Euro gesteigert. Die Kundenforderungen stiegen auf 128,5 Millionen Euro und die Kundeneinlagen auf 165,4 Millionen Euro. Das Kundengesamtvolumen erhöhte sich auf über 488,8 Millionen Euro. »Diese Kennzahl ist für uns vor allem deshalb von Bedeutung, da sie die Gesamtheit aller Einlagen und Kredite inklusive der von uns betreuten Produkte unserer Verbundpartner wiedergibt, erläutert Münch. Aufgrund der Entwicklungen an den Kapitalmärkten hätten immer mehr Kunden die Chancen auf den Wertpapiermärkten genutzt. »Insbesondere sind hier Fondssparpläne zum Vermögensaufbau gefragt«, ergänzt Vorstandsmitglied Simon Stürzl. Vorstand und Aufsichtsrat werden der diesjährigen Vertreterversammlung eine Gesamt-Dividende für die Mitglieder in Höhe von 11,1 Prozent vorschlagen.

Die Bank hat laut Pressemitteilung im abgelaufenen Geschäftsjahr 33.800 Euro an Vereine, soziale Institutionen und gemeinnützige Initiativen im Geschäftsgebiet gespendet.

