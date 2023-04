Radweg zwischen Amorbach und Kirchzell soll sicherer werden

Kreisausschuss in Kürze

Bekanntgabe: In der nichtöffentlichen Sitzung vom 7. März hat der Ausschuss verschiedene Aufträge vergeben. Darunter die Erneuerung des Glasbodens der Untermainhalle Elsenfeld für rund 1,5 Millionen Euro und den Einbau dezentraler Lüftungsgeräte am Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld (rund 146.000 Euro) sowie an der Johannes Hartung-Realschule Miltenberg (rund 121.000 Euro).

Stand Schulbauprogramm: An der Zweifachturnhalle der Main-Limes-Realschule Obernburg wurde am 4. April die Baustelle eingerichtet. Herausforderungen entstanden durch neu entdeckte Leitungen, die verlegt werden müssen. Bei einem geologischen Gutachten kam zudem heraus, dass zusätzliche Maßnahmen bei Gründung und Abdichtung notwendig sind. Verzögerungen gibt es keine, Auswirkungen auf die Kosten werden noch ermittelt. Bei den Berufsschulen Miltenberg und Obernburg hat das Vergabeverfahren begonnen, die eigentliche Vergabe erfolgt in der Mai-Sitzung.

Bauunterhalt: Für den allgemeinen Bauunterhalt und Reparaturen hat der Kreis Miltenberg mit Stand 28. Februar rund 1,4 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Für Außenanlagen sind es 323.000 Euro, Wartungsarbeiten schlagen mit 543.000 Euro zu Buche. Für Mobiliar und Ausstattung werden knapp 120.000 Euro ausgegeben. Die Gesamtsumme beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Straßenbau: Für den Unterhalt der Straßen im Kreis waren im Haushalt 2022 980.000 Euro eingeplant, die tatsächlich entstandenen Kosten belaufen sich jedoch auf rund 1,14 Millionen Euro. Der Grund sind Änderungen in Teilbereichen, beispielsweise der Verkehrssicherung: So mussten auf der Straße Richtung Mainbullau aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt und neue Schutzplanken errichtet werden.

Skateranlage: Hans Jürgen Fahn (FW) wollte am Ende der Sitzung bei den Anfragen wissen, ob die Mountainbike-Projektgruppe des Elsenfelder Julius-Echter-Gymnasiums auf die Unterstützung des Landkreises für eine schulinterne Übungsanlage rechnen könne. Kreisbaumeister Andreas Wosnik erläuterte, man habe diesen Wunsch bereits auf dem Schirm, jedoch stünden für das laufende Haushaltsjahr keine Mittel zur Verfügung. 2024 wolle man die Möglichkeiten erneut prüfen. mir