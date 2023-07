Radeln gegen Stigmata

Gesundheit: Verein Mut Fördern will Tabuthema »psychische Krankheit« aufbrechen - Betroffene fahren 3800 Kilometer durch Deutschland

Obernburg 05.07.2023 - 09:53 Uhr 1 Min.

Das Team der Mut-Tour vom Verein Mut-Fördern radelt ingesamt 3800 Kilometer durch Deutschland und klärt zum Thema Depressionen auf.

Um ihre Botschaft in möglichst vielen Regionen publik zu machen, radeln die Teams durch Weimar, Berlin, Hamburg, Kassel, Würzburg, Regensburg, Kempten, Freiburg, Köln und Oldenburg. Am Montag legten sie einen Zwischenstopp in Obernburg ein. »Depressionen und psychische Krankheiten sollen kein Tabu mehr sein«, sagt Dominique Seeger, die die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins betreut. Seit elf Jahren gibt es das Projekt. Aus jedem Bundesland nehmen Menschen teil. Jedes Team legt in einer Woche rund 300 Kilometer zurück und übergibt die Tandems dann an das nächste Team.

Torsten Domesle radelt das erste Mal mit. Er setzt sich dafür ein, dass psychisch Kranke rechtzeitig Hilfe bekommen. »Um die Krankheiten ranken sich Mythen und so entstehen Stigmata«, sagt er. Ein Besuch beim Therapeuten solle ebenso normal sein, wie ein Besuch beim Zahnarzt, findet Domesle. Vor allem im Arbeitsleben müsse es in Ordnung sein, dass ein Arbeitnehmer aufgrund eines Psychotherapie-Termines auch mal früher Feierabend machen kann - solange er die Arbeitszeit anderweitig nachhole.

Tour zeigt: Noch immer ein Tabuthema

Dass das Sprechen über psychische Krankheiten für Viele nicht normal ist, zeigen manche Erlebnisse auf der Fahrradtour. »Wir haben auch Anfeindungen erlebt«, erzählt Seeger. Neulich hätte ein Passant den vorbeifahrenden Radfahrern, die ihre Krankheit durch Aufdrucke auf T-Shirts und Schildern signalisieren, hinterhergerufen: »Ihr seid doch selber Schuld.« Es gebe aber überwiegend positive Erlebnisse - etwa, wenn man mit Betroffenen ins Gespräch käme.

»Eine Depression kann jeden treffen«, sagen Seeger und Domesle. Im Alter sei es oft die Einsamkeit, die auf die Psyche drücke. Im Berufsleben wiederum könne Stress eine der Ursachen sein. Das Team radelt nun weiter nach Würzburg und trifft dort auf das Nachfolge-Team.

