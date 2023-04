Radeln für ein gutes Klima

Mitmachaktion: Stadtradeln vom 9. bis 29. Mai - Nach Anmeldung Fahrradkilometer sammeln

Miltenberg 12.04.2023 - 16:27 Uhr < 1 Min.

Es stehe der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Die Aktion schaffe gleichzeitig Bewusstsein für das Fahrradfahren und setz außerdem ein Zeichen für den Klimaschutz. Durch die Teilnahme in Gruppen, Vereinen und für die Kommune soll außerdem eine gesellschaftliche und kompetitive Komponente entstehen. Nach dem Ende der Aktion werden in einer Abschlussveranstaltung die Spitzenreiter von Teams und Radler ausgezeichnet.

Am Stadtradeln 2022 beteiligten sich laut Landratsamt über 1200 Teilnehmer aus dem Landkreis, unter ihnen auch 44 Mitglieder der lokalen Parlamente. In über 100 Teams seien so über 220.000 Fahrradkilometer gesammelt worden, was zur Einsparung von 34.000 Kilogramm CO2 geführt habe. Landrat Jens Marco Scherf hofft auf eine rege Teilnahme, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Ergänzende Veranstaltungen

Während der Aktion organisiert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ergänzende Veranstaltungen mit Radverkehrsbezug. Diese richten sich besonders an Schüler, heißt es in der Pressemitteilung und behandeln Themen wie Verkehrssicherheit und nachhaltige Mobilität. Nähere Informationen gibt es beim VCD Aschaffenburg-Miltenberg. Die Gemeinde Niedernberg bietet einen Aktionstag »Radverkehr« am Samstag, 13. Mai, an. Dabei sollen zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Niedernberger Dorfplatz Aktionen rund ums Fahrrad stattfinden.

Das Klima-Bündnis international veranstaltet seit 2008 die Aktion Stadtradeln. Das weltweite Städtenetzwerk verfolgt in über 25 Ländern das Ziel, Emissionen in den Mitgliedsstädten und -kommunen zu senken. Somit wird durch lokales Handeln globale Verantwortung übernommen und ein Teil zum Klimaschutz beigetragen.

Anmeldung: https://www.stadtradeln.de/landkreis-miltenberg

