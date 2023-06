Puste beweisen für einen inklusiven Spielplatz

Das Inklusive Sportfest des TV Trennfurt findet am Samstag, 24. Juni, ab 14 Uhr an der TV-Halle am Gänserain statt. Ab 18.390 Uhr sorgen die Stammtisch Musiker für Stimmung.

Am Sonntag, 25. Juni, sind ab 11 Uhr Frühschoppen und Mittagessen, ab 14 Uhr Vorführungen angekündigt.

Der Inklusionslauf zugunsten des »Spielplatzes für alle« steht am Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr an der TV-Halle auf dem Programm. Der Rundkurs hat circa 370 Meter Länge plus einer möglichen Zusatzstrecke von 400 Metern.