Prozess in Obernburg: Gericht spricht 50-Jährigen vom Vorwurf der Volksverhetzung frei

Beweise reichen nicht für Verurteilung

Obernburg 03.11.2023 - 12:33 Uhr 1 Min.

Er hatte damals angegeben, dass nicht er, sondern ein anderer über seinen Zugang den Beitrag abgegeben hätte. Deshalb wurde eine neue Verhandlung mit neuen Zeugen notwendig. Letztlich konnten aber auch in der zweiten Verhandlung nicht alle Zweifel an der Autorenschaft des Mannes ausgeräumt werden. Deshalb wurde er freigesprochen.

Die sachbearbeitende Kriminalbeamtin sagte aus, dass der Angeklagte bereits zu Verfahrensbeginn angegeben habe, dass ein anderer die Mitteilungen abgesetzt haben müsse. Auf dem sichergestellten Privat-Handy sei eine App aufgespielt gewesen, mit der man bequem in das Nachrichtenportal habe einsteigen können. Der Zugang sei von diesem Handy aus nur über die Pin (persönliche Identifikationsnummer) gesichert gewesen. Erfahrungsgemäß könne sich aber quasi jeder auch über andere Computer oder Handys in dem Portal anmelden.

Ein Arbeitskollege des Angeklagten berichtete, dass in der Firma, in der beide arbeiten, Handys für betriebliche Zwecke gebraucht werden. Deshalb habe der Angeklagte sein Handy an einer bestimmten, für andere zugänglichen Stelle abgelegt. Ob auf den abgelegten Mobilgeräten die App aufgespielt war und ob diese mit einer Pin gesichert war, konnte er nicht sicher sagen.

Neben den Zeugen führte der Angeklagte noch Unterlagen an. Diese sollten belegen, dass er sich zur fraglichen Tatzeit ein neues Handy gekauft habe. Deshalb könne die Tat von seinem Handy aus nicht begangen worden sein.

Staatsanwältin Stefanie Walz sah letztlich Zweifel an der Täterschaft des Mannes. Sie plädierte deshalb auf Freispruch. Die Kosten des Verfahrens solle die Staatskasse tragen. Verteidiger Frank Muhr schloss sich diesem Antrag an. In seinem letzten Wort bedauerte der Angeklagte, dass es über seinen Zugang zu dem Verfahren gekommen war. Er betonte nochmals, dass er keinesfalls hinter den dort getätigten Aussagen stehe.

Richterin Christina Huhn sprach den Mann entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft frei. In ihrer Begründung sagte sie, dass es feststehe, dass die rassistischen Kommentare vom Zugang des Angeklagten gekommen seien. Zweifel gebe es aber bei der Frage, wer sie dort abgesetzt hatte. Deshalb könne ihr Urteil nur auf Freispruch lauten.

Als letzten Rat gab sie dem Angeklagten auf den Weg, in Zukunft seine Handys besser zu sichern. Dies will der Mann auch beherzigen.

zaj