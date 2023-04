Prozess in Obernburg: 45-Jähriger teilt Kinderporno in Chat-Gruppe

Urteil: Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung

Der Angeklagte, der von Rechtsanwalt Dirk Witteck beraten wurde, räumte die ihm zur Last gelegten Taten im Wesentlichen ein. In einer Whatsapp-Gruppe mit rund 200 Teilnehmern, in der er niemanden persönlich gekannt habe, sei alles Mögliche weitergeleitet worden. Zum Teil habe er Videos ungesehen und ohne Kenntnis ihres Inhalts weitergeschickt.

Im Zuge der Beweisaufnahme berichtete der polizeiliche Sachbearbeiter über den Angeklagten, dass dieser von Anfang an äußerst kooperativ gewesen sei und zum Beispiel nötige Zugangsdaten herausgegeben habe. Der Sachverhalt habe in Südbayern seinen Anfang genommen, wo die Whatsapp-Gruppe wegen gewaltverherrlichender Inhalte aufgefallen sei. Auf dem sichergestellten Handy seien jeweils zwei Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Darstellungen vorgefunden worden. Richter Matthias Wienand regte an, das Verfahren bezüglich der beiden jugendpornografischen Dateien, mit Hinblick auf die zu erwartende schwerere Bestrafung bezüglich des restlichen Tatkomplexes, einzustellen. Die Prozessbeteiligten schlossen sich hier an.

In seinem Plädoyer sah Staatsanwalt Sebastian Brunner den noch verbliebenen Tatvorwurf bezüglich der zwei kinderpornografischen Dateien auf dem Handy des Angeklagten als erfüllt an. 14 Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung und eine Geldauflage von 2000 Euro lautete seine Forderung für den geständigen Angeklagten. Der Verteidiger hob nochmals hervor, dass der Angeklagte, aus welchen Gründen auch immer, »in eine falsche Chat-Gruppe geraten« sei. Eine Bewährungsstrafe an der untersten Grenze des Strafrahmens, also zwölf Monate, und eine Geldauflage nach Ermessen des Gerichtes, hielt er für ausreichend. In seinem letzten Wort betonte der Angeklagte nochmals, dass er bereue, was passiert sei.

In der Urteilsbegründung wies Richter Wienand nachdrücklich darauf hin, dass das Strafgesetzbuch im vorliegenden Delikt, das keine Bagatelle darstelle, keinen minderschweren Fall kenne. Der Angeklagte sei mit der niedrigst möglichen Strafe belegt worden. Die Haft wurde für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, zudem muss der Mann 1000 Euro als Bewährungsauflage an eine karitative Einrichtung zahlen. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal angenommen, so dass es rechtskräftig ist.

