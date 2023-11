Präsidentenrede, schunkeln, feiern und grünes Wasser

Weilbacher Frösch starten in Fünfte Jahreszeit

Feierlich hat die Carnevalsgesellschaft Weilbacher Frösch (CWG) am Samstag in der Ortsmitte die Fünfte Jahreszeit eröffnet.

Präsident Iven Trautmann leitete souverän durch das humorvolle Programm, flankiert von engagierten Elferräten und Gardetänzerinnen. Schon Tradition und jedes auf's Neue ein Highlight: Das grün gefärbte Wasser, welches aus dem Brunnen läuft.

Offen und kollegial

Nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden startete Trautmann: »Ja guten Morgen, jetzt legen wir los, die Vorfreude ist wieder riesengroß! Gleich ist es wieder hier so weit, für Fasching, Spaß und Heiterkeit!«, eröffnete er seine Ausführungen. Dabei gelang es ihm einerseits, lustige Passagen einzubauen, aber auch einige ernste Themen - unter anderem Wasserknappheit - anzureißen, ohne dass dies irgendwie deplatziert gewirkt hätte. Auch gab es in Trautmanns Rede einige Absätze über andere Karnevalvereine der Region, womit sich die Weilbacher sehr offen und kollegial zeigten. Musikalisch flankiert wurde die feierliche Karnevalseröffnung mit Gesang, Schunkeln und sogar eine echten Überraschung, also plötzlich ein »Prinzenpaar-Auto« vorfuhr.

Noch einige Termine

Bevor überhaupt 2024 die große Sause startet, steht bei den Frösch sogar noch für dieses Jahr so einiges auf der Agenda: Am 18. November erfolgt die Prinzenpaar-Inthronisierung mit anschließendem Krönchenfest , am 25. November ein Lichterzauber mit großer CGW-Tombola, am 26. November der Glockenmarkt mit Ausgabe der CGW Tombola-Preise und am 30. Dezember zum Ausklang diesen Jahres der Glühweintreff an der Gotthardsruine, bevor dann 2024 Prunksitzungen und Co. anstehen.

Marco Burgemeister