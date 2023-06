Polizist Dennis Schäfer will Leidersbachs neuer Bürgermeister werden

Als Rathauschef »Freund und Helfer« sein

Leidersbach 14.06.2023 - 11:52 Uhr 3 Min.

Dennis Schäfer will am 9. Juli der neue Leidersbacher Bürgermeister werden. Unser Foto zeigt ihn im Calisthenics Park.

An diesem Vormittag ist es ansonsten ruhig im Haus, Schäfers vierjähriger Sohn ist im Kindergarten, seine Frau ist ebenfalls unterwegs. Bei süßen Stückchen vom Leidersbacher Bäcker stellen wir die erste Frage: Ist es ein Vor- oder Nachteil, in der politischen Welt noch nicht so lange unterwegs zu sein? Denn der 34-Jährige begann seine Karriere in der Kommunalpolitik erst im Jahr 2019 (siehe zur Person). Schäfers Antwort: »Ich sehe es als Vorteil, weil ich frei von alten Strukturen reingehen kann. Ich bin komplett unbeeinflusst.« Deswegen könne er mit jedem offen zusammenarbeiten.

In Eigenregie erstellt

Laut dem Infoblatt, das inzwischen viele Leidersbacher Haushalte erreicht hat und das Schäfer in Eigenregie erstellt hat, zeichnen ihn eine »besonnene Entschlussfreudigkeit« sowie ein »zugängliches und ausgleichendes Wesen« aus. Tatsächlich strahlt der Herausforderer von Amtsinhaber Michael Schüßler (CWG) beim Interview eine gewisse Ruhe aus. Er ist zurückhaltender als Schüßler, über dessen weitere Karriere der 9. Juli - der Tag der Bürgermeisterwahl - entscheiden wird.

Eigentlich geht Schäfer nicht mit Kritik an Schüßler hausieren. Im Gespräch mit der Redaktion kommen dann aber doch auf Nachfrage einige Aspekte zur Sprache, die ihm sauer aufstoßen. Da wäre die damalige Einführung von Tempo 30 im Ort. Auf seiner Webseite spricht Schäfer in diesem Zusammenhang von »Trägheit und Entschleunigung« in der aktuellen Ortspolitik. Im Interview will er das »böse« Wort zunächst nicht in den Mund nehmen, tut es dann aber doch: Schüßler habe manche Dinge »verschlafen«.

Als Beispiel nennt Schäfer die Leidersbacher Finanzen. Er sieht die Gemeinde zwar »solide aufgestellt«, weiß aber auch um die anstehenden hohen Kosten, etwa für Straßensanierungen. »Ich bin der Meinung, dass man die Niedrigzinsphase hätte ausnutzen müssen, um die Investitionen anzuschieben.« Auch habe die UBL 2020 einen Zukunftsworkshop organisiert, in dem es vor allem um erneuerbare Energien gegangen sei und an dem der Bürgermeister teilnahm. »Zwei Wochen später hieß es, er arbeite daran«, erinnert sich Schäfer. Passiert sei letztlich nichts. Und: »Mir fehlen eigene Ideen und Konzepte«, sagt der 34-Jährige über Schüßler. So sei etwa die Sanierung der Dorfstraßen schon unter Schüßlers Vorgänger Fritz Wörl (CSU) angestoßen worden. Schüßler habe lediglich den »Ordner herausgeholt und das als neu bezeichnet«.

Ein weiteres Beispiel für solche angeblichen Verzögerungen ist für Schäfer der Calisthenics Park in der Nähe der Mehrzweckhalle. Er hat sich diesen Trimm-dich-Pfad an der frischen Luft sogar als Ort für das Foto dieses Artikels ausgesucht. »Es ist das erste Projekt, das von der Pike auf von mir veranlasst wurde.« Er habe die Idee gehabt, sie zunächst in der UBL vorgestellt und dann im Gemeinderat - und das, obwohl Schäfer kein Mitglied im Gremium ist. Er besuche die Sitzungen aber so oft, wie ihm möglich sei. In rund 50 Prozent der Fälle gelinge ihm das.

Was den Roßbacher in Hinblick auf den Calisthenics Park ärgert, ist, dass der Antrag zum Bau bereits 2020 fertig ausformuliert gewesen sei. Doch erst im Sommer 2022 sei die Anlage fertig geworden. Und das, obwohl es doch gerade in der Corona-Zeit schön für die Leidersbacher gewesen wäre, Sport draußen machen zu können. Noch dazu seien Fördermittel von der kommunalen Allianz Spessartkraft »nicht im Ansatz ausgeschöpft worden«.

»Eine Art Resignation«

Grundsätzlich erlebe Schäfer »sowohl im Ort, als auch in Teilen des Gemeinderats eine Art Resignation«. Man bewege sich »nur im Kreis«. Der Herausforderer stellt klar: »Sowas gäbe es bei mir in dem Maße nicht.« Als Bürgermeister würde er Themen anpacken. Neben der generationenfreundlichen Gemeinde nennt Schäfer vor allem Industrie und Infrastruktur. Er würde sich dafür einsetzen, ein Gewerbegebiet zu schaffen und das Ortsstraßenkonzept ohne »Verzögerungen« anzupacken.

Bis zum Wahltag will sich der 34-Jährige im Ort bekannter machen. Dafür zieht er von Haus zu Haus. Bei aktuell rund 4800 Einwohnern ist das eine Mammutaufgabe. Den Anfang hat Schäfer im Ortsteil Ebersbach gemacht, weil ihn dort die wenigsten kennen. »Ich klingel an jeder Tür, wenn keiner da ist, schmeiß ich einen Flyer ein.« Bei dem ein oder anderen habe er schon Kaffee angeboten bekommen und »schöne Gespräche« geführt.

Wem eines der Infoblätter in den Briefkasten flattert, kann darauf Schäfers Motto lesen: »Tradition erhalten - Zukunft gestalten«. Nach langem Überlegen habe er sich dafür entschieden. »Der Spruch passt gut zu mir«, sagt der Roßbacher lächelnd. Er möge alte Werte wie Familie, Fleiß, Pünktlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit. »Ich weiß morgen, was ich heute gesagt habe.« Er wolle die Handwerksbetriebe und Kleidergeschäfte, die Leidersbacher Tradition seien, bewahren und darauf aufbauen. Und er wolle mit der gleichen Einstellung Bürgermeister werden, mit der er Polizist wurde: als »Freund und Helfer, der für die Leute da ist«.

JULIE HOFMANN

Zur Person: Dennis Schäfer Bürgermeisterkandidat Dennis Schäfer stammt aus dem Leidersbacher Ortsteil Roßbach. Dort wuchs er zusammen mit seinem Zwillingsbruder auf. Der 34-Jährige machte Abitur am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Polizisten. Zwischenzeitlich war er in Aschaffenburg Diensthundeführer. Seit 2019 ist er Polizeibeamter in Obernburg. Schäfer ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. Zu seinen Hobbys zählt er Tischtennis und Sport "in allen Variationen". Er hat ein kleines Stück Wald, das er pflegt, und macht "leidenschaftlich" gerne Holz. Zudem engagiert er sich im Elternbeirat des Kindergartens, in den sein Sohn geht. Die politische Karriere des 34-Jährigen begann Ende 2019. Damals trat er den Unabhängigen Bürgern Leidersbach (UBL) bei, kurz nachdem sie sich gegründet hatten. Seit 2020 ist er deren Vorsitzender. (juh)