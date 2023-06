Polizei reagiert auf Amok-Drohung an Buchener Schule

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 20.06.2023 - 15:16 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit Streifenwagen und zivilen Kräften sichert die Polizei auch am Dienstag das Buchener Schulzentrum.

Kriminalität: Ein Unbekannter hatte am Freitag auf einer Toilettentür eine Schießerei für Montag und Dienstag angedroht. Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Schulleitung informierte umgehend die Polizei über diese Drohung. Diese postierte am Montag und Dienstag zwei Streifenwagen mit uniformierten Beamten an den Zugängen zum Schulzentrum. Außerdem waren Zivilkräfte im Einsatz.

»Wir nehmen die Drohung weiterhin ernst«, teilte Nico Mariano vom Polizeipräsidium Heilbronn auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten mit. An beiden Tagen war es friedlich am Schulzentrum, in dessen Bereich eine Real-, eine Werkreal- und eine Grundschule angesiedelt sind. Eltern durften ihre Kinder an den beiden Tagen zuhause lassen. Bleibt alles ruhig, soll am Mittwoch wieder normaler Schulbetrieb stattfinden. Die Polizei ermittelt wegen »Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat«.

Pflege: Im Buchener Stadtteil Hettingen ist ein Seniorenzentrum mit 60 Pflegeplätzen am Freitag offiziell eröffnet worden. Das Heim der Firma Geras verfügt über ein für die Öffentlichkeit zugängliches Café. Damit betreibt Geras vier Einrichtungen mit insgesamt 255 Plätzen im Neckar-Odenwald-Kreis. Im gesamten Landkreis gibt es rund 2000 Pflegeplätze für ältere Menschen, davon 355 allein im Stadtgebiet von Buchen.

Erziehung: Walldürn soll im September einen Waldkindergarten erhalten. Diesen wird das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) im Bereich der Jugendherberge Walldürn betreiben. Drei Erzieher sollen dort bis zu 20 Kinder betreuen. Derzeit sind die DJH-Verantwortlichen noch mit der Planung der nötigen Infrastruktur beschäftigt. Der Gemeinderat von Walldürn hat am Montag beschlossen, die Investition für den neuen Kindergarten zu 80 Prozent und maximal mit 50.000 Euro zu unterstützen.

Martin Bernhard