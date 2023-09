Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Podcast "MilMa": Eine Wahl jagt die nächste

Miltenberg Magazin

Miltenberg 29.09.2023 - 06:00 Uhr < 1 Min.

Da wären natürlich die Landtags- und Bezirkstagswahlen, die am 8. Oktober anstehen. Darauf geben die Redakteurinnen Annika Kickstein und Julie Hofmann schon mal einen Ausblick. Denn am Wahlabend berichtet das Main-Echo aus dem Landratsamt Miltenberg im Liveblog auf main-echo.de.

Kickstein und Hofmann sprechen aber auch über den Deutschen Engagement-Preis. Für den bewirbt sich nämlich ein Eichenbühler: Daniel Held hofft, mit seiner Cleanup Initiative im Kreis Miltenberg das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu ergattern. Held und seine Mitstreiter ziehen oft mit Müllzange und Müllbeutel durch die Region und räumen auf. Zuletzt in Niedernberg am Silbersee. Ein Video der Aktion gibt es auf www.main-echo.tv.

Die anstehende Wahl zur Deutschen Weinkönigin durfte im Podcast ebenfalls nicht fehlen. Reporterin Julie Hofmann plaudert aus dem Nähkästchen, denn sie durfte mit der Anwärterin Eva Brockmann im August den »MilMa«-Podcast aufzeichnen. Wie hat die Redakteurin Brockmann erlebt, die es als Fränkische Weinkönigin bis ins Finale geschafft hat? Die Antwort gibt es in der aktuellen »MilMa«-Folge. Am besten gleich reinhören.

Wahlen für Müllsammler, Weinköniginnen und den Landtag