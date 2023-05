Planungen für Radweg von Erlenbach nach Klingenberg schreiten voran

Stadtrat

Erlenbach a.Main 03.05.2023

Diese Planung trägt laut Franz nun dem Verhalten von Radfahrern besser Rechnung. Radler suchten sich oft den kürzesten Weg über eine Straße, auch wenn es sich dabei nicht um den sichersten handele. Deshalb plane die Stadt eine Ampel an der Einmündung von der Miltenberger in die Klingenberger Straße. Eine Verkehrsinsel in der Mitte der Klingenberger Straße soll zudem an der Kreuzung den Übergang für Radfahrer erleichtern, die von Klingenberg kommen und nach Erlenbach weiter wollen.

In einer vorherigen Sitzung hatte der Stadtrat bereits festgelegt, dass er künftig einen Radweg auf der Mainseite entlang der Staatsstraße 2309 nach Klingenberg ausbauen will. Die Stadt hatte jahrelang dafür gekämpft, dass sich das Staatliche Bauamt als verantwortliche Behörde für die Staatsstraße daran beteiligt. Dafür stehen die Aussichten inzwischen gut, eine abschließende Bestätigung durch das Staatliche Bauamt stehe aber noch aus, wie Franz mitteilte. Er rechnet mit hohen Kosten für die umfangreichen Bauarbeiten.

Der Bauamtsleiter hofft, dass die Planungen für den Radweg bis Ende des Jahres so weit fortgeschritten sind, dass die Stadt diese zum Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Unterfranken einreichen kann. Das ist ein Verfahren zur Genehmigung, im Zuge dessen andere Behörden oder auch Bürger Einwände erheben können. Erst im Anschluss könnte der Bau beginnen.

Kevin Zahn