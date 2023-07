Plantman hilft dem kränkelnden Wald

Initiator Karlheinz Hess will mit seinem Projekt Waldbesitzer und Baumsponsoren zusammenbringen

Amorbach 09.07.2023 - 14:33 Uhr 3 Min.

Über die Arbeit von Plantman informierte Schirmherr Berthold Rüth (Dritter von rechts) und Karlheinz Hess (rechts) Eine der angelegten Flächen im Amorbacher Forst Detailliert wird an den Flächen informiert, wer gesponsert hat und welche Baumarten angepflanzt wurden

Hinter jedem Baum ein Gesicht

Die Walter-Prause-Stiftung hatte sich bereiterklärt, die Neuanlage dieser vom Forst freigeräumten Fläche zu unterstützen. »Hinter jedem Baum solle ein Gesicht stehen!« - Unter diesem Motto sucht Plantman Sponsoren, die etwas gegen das Waldsterben unternehmen wollen, und Waldbesitzer, die hierfür die notwendigen Flächen zur Verfügung stellen.

Schirmherr der Aktion ist CSU-Landtagsabgeordneter Berthold Rüth aus Eschau, der die Teilnehmer in Amorbach begrüßte. Wald sei Leben, Spender von Wasser und Schatten, Produzent des nachwachsenden Rohstoffs Holz. Bei der Holzernte gelte das Prinzip, dass nicht mehr eingeschlagen werden darf, als nachwachse.

Nachhaltig und klimafreundlich

Der Freistaat habe im Juni mit den 700.000 bayerischen Waldbesitzern einen Pakt abgeschlossen, um einen Ausgleich zwischen Nutzen und Schützen zu finden. Was mit dieser Aktion im Landkreis Miltenberg ablaufe, sei eigentlich auch ein kleiner Waldpakt zwischen Kommunen, die Flächen zur Verfügung stellen, und Sponsoren von Bäumen. Es sei ein gutes, nachhaltiges und klimafreundliches Projekt.

Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) begrüßte die Gruppe in seiner Stadt, die mit 2668 Hektar Wald über eine der größten Bestände in Bayern verfügt. Dank nachhaltiger Waldwirtschaft seit vielen Jahren würden jährlich 650.000 Tonnen CO2 gespeichert - Tendenz steigend. Über 20.000 Bäume habe die Stadt selbst gepflanzt, so Schmitt.

Waldschutz vor Ort

Grund für die Gründung von Plantman war laut Hess die Lage im Wald, die in den vergangenen Jahrzehnten immer bedrohlicher geworden sei. Es gebe zwar weltweit Initiativen zum Schutz der Regenwälder, aber bei regionalen Wald-Schutzprojekten könne im Landkreis Miltenberg mehr getan werden. Im Gegensatz zu den Regenwäldern sei es hier möglich, die Resultate in Augenschein zu nehmen und zu kontrollieren. Hatte Hess zunächst nur 15.000 Euro Sponsorengelder eingeplant, erhöhte sich diese Summe nach und nach auf 35.000 Euro und mit Eigenmitteln und Nebenarbeiten im Wert von 15.000 Euro konnten 50.000 Euro in sechs verschiedenen Gemeinden investiert werden.

Klein angefangen kamen immer mehr Ideen auf, so dass jetzt auch umfangreichere Aktionen geplant werden können. Viele Menschen wüssten nicht, was Waldsterben bedeute, so Hess. Das müsse man ihnen zeigen. Dafür wurde die Idee mit »Plantman on Tour« geschaffen. Das sind informative Fahrten mit einem amerikanischen Schulbus in den Wald, die bevorzugt in Großheubach stattfinden, weil Plantman dort über die größten neu angelegten Flächen verfügt.

Neue Leute, neue Ideen

Basis und weiteres Ziel seiner Initiative sei ein »atmendes« Komplettkonzept, das ständig fortgeschrieben werde, wo jeder was mit einbringen könne und neue Leute mit weiteren Ideen hinzugewonnen werden können. So habe etwa die Sparkasse Miltenberg als einer der Hauptsponsoren einen Drei-Jahres-Vertrag und die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau als Fusionspartner gefunden, um mehr Gelder einbringen und damit größere Maßnahmen ermöglichen zu können. Mittlerweile sei auch die Forst- und Holzindustrie Odenwald dabei, um ein größeres Projekt im Herbst in Großheubach zu realisieren.

Außerdem sollen konkrete Unterstützungsmaßnahmen verstärkt in den Focus rücken. So bringt jedes verkaufte Fertighaus der Firma Hennig Haus aus Großheubach 100 Euro in die Kasse. Für jedes verkaufte Fass Whisky pflanzt St. Kilian aus Rüdenau eine Eiche. Die Sparkasse fördert außerdem mit einem Klimakredit Investitionen in die energetische Sanierung von Häusern.

Pflege als weitere Aufgabe

Künftig sollen nicht nur das Sponsoring von Bäumen im Mittelpunkt stehen, sondern nach Anpflanzung der Flächen auch die Pflege für die nächsten fünf Jahre übernommen werden. Hierfür müssen die Waldbesitzer derzeit noch den Großteil der Last tragen.

Nicht nur im Wald will Plantman künftig aktiv sein. In Erlenbach ist im Herbst eine Anpflanzung auf einer Streuobstwiese geplant. Hess: »Alle Maßnahmen sind ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ohne Tropfen gibt es auch keinen Regen.« Einem ordnen sich alle Maßnahmen unter: Das Plantman-Projekt soll trotz Expansion weiter überschaubar und kontrollierbar bleiben.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: alternative Baumsorten im Test Die mit Unterstützung von zehn Sponsoren neu angelegten Flächen in Mönchberg, Sulzbach, Amorbach, Röllbach, Großheubach und Miltenberg sind neben den von den Förstern vorgeschlagenen Baumarten durch ihre Kleinteiligkeit auch gut geeignet, alternative Baumarten auszuprobieren. Auf der besichtigten Fläche waren dies Hybridnuss und Waldnuss, auch um Erfahrungen zu sammeln, wie sich diese Baumarten in Zukunft auf unseren Standorten entwickeln und halten. Auf anderen Flächen finden Versuche mit Roteiche und Elsbeere statt. Da man nicht häufiger als ein- bis zweimal gießen könne, ist es interessant zu beobachten, wie sich die Fläche unter Trockenheit entwickelt. Saatgut dafür komme aus den südlichen Ländern wie Türkei und Südfrankreich, wo hohe Temperaturen vorherrschen. Die neuen Bestände werden forstwirtschaftlich begleitet und die Entwicklung protokolliert. In Zukunft sind für die Sicherung der Bestände Maßnahmen wichtig, die das immer weniger werdende Regenwasser auch im Wald gehalten werde. In Amorbach wurde bereits ein Biotop angelegt. hjf