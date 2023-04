Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Planspiele für Hobbacher Friedhof

40 Bürger informieren sich über Neugestaltung

Eschau 23.04.2023 - 10:37 Uhr 3 Min.

Der Eingangs- und Zufahrtsbereich des Hobbacher Friedhofs, derzeit noch mit einem Bauzaun versehen, soll neu gestaltet werden. Der Hobbacher Friedhof wird umgestaltet. Im hinteren Friedhofsbereich wird ein neues Grabfeld für Erd- und Urnenbestattungen mit 29 behindertengerechten Grabstätten angelegt.

Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) betonte zu Beginn, dass sich das Bestattungswesen einem starken Wandel unterzogen habe. Auf dem Friedhof der Toten zu gedenken sei eine Tradition, die auch auf dem Land bröckele. Veränderungen in der Gesellschaft zögen auch Veränderungen in der Friedhofskultur nach sich. Oft seien Familienangehörige nicht mehr am Ort und Friedhofsbesuche reduzierten sich auf wenige Male im Jahr. Die Nachfrage nach weniger pflegeintensiven Grabstätten nehme zu und auch die Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen sei festzustellen. Der Gemeinderat habe daher im April 2021 beschlossen, eine Friedhofsrahmenplanung für die Friedhöfe Eschau, Sommerau, Hobbach und Wildensee zu erstellen.

Friedhofsplaner Thomas Struchholz (Veitshöchheim) erläuterte die Ausführungsplanung für den Friedhofs- und Landschaftsbau. Eine Lösung werde schon lange gesucht. Da man dringend neue Grabfelder brauche, müsse man jetzt den Friedhofsrahmenplan umsetzen und den Friedhof zukunftsgerecht gestalten. Untersucht wurden in Hobbach laut Struchholz die geologischen Verhältnisse sowie die Standsicherheit des Gebäudes und der Umfassungsmauer. Geprüft wurden auch mögliche Parkplätze, der Eingangsbereich und die verkehrstechnische Anbindung.

"Langes Handtuch"

Struchholz betonte, dass der Hobbacher Friedhof viele Probleme stelle. Er sei ein "langes Handtuch" von 140 Meter an einem sehr steilen Hang. Ein weiteres Problem sei, das der Friedhof "vollgelaufen", also zu wenig Platz vorhanden sei. Die Grünfläche im hinteren Bereich des Friedhofes sei die letzte Erweiterungsoption. Die Verwaltung müsse nun eine Ordnung der Quartiere vornehmen. Erdbestattungen in Hobbach seien problematisch, da man lange Ruhefristen von bis zu 30 Jahren habe. Dies bedeute auch 30 Jahre Grabpflege, die heute keiner mehr wolle. Schon jetzt gebe es 80 Prozent Urnenbestattungen. Ziel seien möglichst kleine Pflegeflächen, möglichst kleine Grabstellen und möglichst kurze Laufzeiten, die man aber verlängern könne.

Struchholz führte aus, dass man auf Grabkammern aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet habe, wodurch auch der Bau und Rückbau einer Erschließungsstraße (Kosten 80.000 bis 90.000 Euro) entfallen konnte. Der gepflasterte Weg im Friedhof werde teilweise erneuert und eine wassergebundene Wegedecke, die mit Rollator oder Rollstuhl befahrbar ist, eingebaut. Eingebaut werden auch zwei Wasserstellen mit Podesten für Gießkannen.

Zwei Bauabschnitte

Die Umgestaltung des Friedhofes soll in zwei baulich und zeitlich getrennten Abschnitten durchgeführt werden. Der erste Bauabschnitt wird im Herbst 2023 realisiert und umgesetzt, der zweite Bauabschnitt folgt anschließend im Frühjahr 2024. In Bauabschnitt I werden Friedhofs- und Landschaftsarbeiten durchgeführt. Im hinteren Friedhofsbereich wird ein neues Grabfeld für Erd- und Urnenbestattungen mit 29 behindertengerechten Grabstätten angelegt. In Richtung Westen werden die Grabflächen um 40 Grabstätten erweitert. Anstatt des Maschendrahtzaunes entsteht ein Stabgitterzaun. Die Sandsteinmauer wird abgestuft und außerhalb der Mauer werden Gabionen angebracht. Im Bauabschnitt II erfolgen die Erschließungsarbeiten zur Anlage der Parkplätze und Funktionsflächen wie Abfall- und Erdaushublagerflächen. Die Gesamtkosten für Bauabschnitt I und Bauabschnitt II betragen 650.000 Euro (Baukosten und Baunebenkosten)

Katja Stumpf vom Ingenieurbüro Jung (Kleinostheim) stellte die Pläne des Eingangsbereiches vor. Entstehen sollen dort ein Behindertenstellplatz und zwei weitere Parkplätze. Gesichert werden die Parkplätze durch Gabionenstützwände. Um der Wasserproblematik zu entgehen, wird um den Parkplatz eine Wasserrinne eingebaut. Der Müllplatz wird verlegt und für Fahrräder wird ein Fahrradständer aufgestellt. Am Eingang wird ein Rolltor mit einer Durchfahrtsbreite von 3,90 Meter eingebaut.

Reaktionen

Helmut Miltenberger hielt das Rolltor am Eingang für die ideale Lösung. Theo Schneid fragte, warum man keine Urnenwand baue. Er monierte auch den 140 Meter langen Weg, der im Winter glatt ist und starkes Gefälle hat. Auf diesem Weg wünschte sich Georg Repp einen Platz zum Ausruhen für Senioren. Irmgard Hein hätte gerne eine Bank unter einem Baum, damit man nicht in der prallen Sonne sitzen müsse. Sie möchte auch, dass die Parkplätze horizontal schräg angelegt werden, um besser einparken zu können. Auch wollte sie wissen, ob das alte Pflaster unter dem neuen Wegebelag bleiben könnte. Michael Elter würde den Fahrradständer an der Wendelinuskapelle aufstellen. Rita Herold appellierte, das Eingangstor breit genug zu machen, damit man auch mit Blumen durchgehen kann.

Martin Roos

Hintergrund: Eschauer Friedhofs-Prioritäten Der Eschauer Gemeinderat hatte sich bereits im Rahmen einer Klausurtagung im Februar 2021 sowie in mehreren Ausschusssitzungen und Gemeinderatssitzungen mit der Thematik beschäftigt. Der Hobbacher Friedhof hatte dabei die oberste Priorität. Die dringendsten Maßnahmen (Dringlichkeit 1) waren die Gestaltung des Eingangs- und Zufahrtsbereiches, die Umgestaltung der historischen Mauer und die Anlage eines neuen Grabfeldes für Erd- und Urnenbestattungen im hinteren Friedhofsbereich. Dringlichkeitsstufe 2 waren Gegenmaßnahmen gegen den "Flickerlteppich" zu schaffen. Dringlichkeitsstufe 3 hatte die Aussegnungshalle, die Sanierung der Wege, Insellösungen sowie Kunst und Mobiliar. Priorität 2 hat der Friedhof Eschau, Priorität 3 die Friedhöfe Sommerau und Wildensee.