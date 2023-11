Planen Gemeinden im Kreis Miltenberg Solarparks?

Klimaschutz-Check Teil 5

Im Gickelfeld zwischen Steinbach und Richelbach entsteht derzeit einer der größten Solarparks in Baden-Würtemberg. Wenn er 2024 komplett am Netz ist, kann er 24.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Beim Bau von Solarparks hat sich seit unserer Umfrage im vergangenen Jahr einiges getan. Die Kommunen selbst haben in der Zwischenzeit die Gründung eines Energiewerks vorangetrieben, das mehr Vorhaben auf den Weg bringen soll. Doch unsere Umfrage zeigt auch, dass es in vielen Gemeinden planerische Hürden gibt. Vor allem größere, zusammenhängende Flächen sind in etlichen Gemeinden rar gesät.

Beispiel Elsenfeld: Da gibt es den Weinbau im Ortsteil Rück, die Landwirtschaft im Ortsteil Eichelsbach und am Main das Überschwemmungsgebiet. Wenn heute das Ziel von etwa zehn Hektar Fläche für einen Solarpark gefragt ist, dann falle die Suche schwer, bilanziert Rathaus-Mitarbeiter Jürgen Gunkelmann. Die Gemeinde will sich aber nicht drücken und führe eine Analyse durch, nur mit geringer Aussicht.

Grüne, gelbe und rote Flächen

Die Gemeinden haben dabei durchaus einen Blick auf eine Planungshilfe geworfen, die ihnen die Regierung von Unterfranken im Jahr 2021 bereitgestellt hat. Danach hatten wir explizit gefragt und wissen wollen, ob Kommunen auf der Grundlage tätig geworden sind.

Was zeigt die Planungshilfe? Auf einer Karte des Kreises Miltenberg sind da Karten grün, gelb oder rot markiert - je nachdem, wie viel gegen einen Bau auf der Fläche spricht. Im grünen Bereich gibt es wenige Hürden, aber diese Flächen sind in einigen Gemeinden recht dünn gesät. Im gelben Bereich kann zum Beispiel der Landschaftsschutz, gute Ackerböden oder der Trinkwasserschutz gegen einen Solarpark sprechen. Aber sie sind kein Ausschlusskriterium, Mömlingen baut aktuell einen großen Solarpark auf gelb markierter Fläche.

Solarpark Mömlingen: Die Bauarbeitenschreiten voran.

Doch es gibt auch rote Bereiche, gerade im Südspessart ist die Ausgangslage fast aussichtslos. »Wir haben aus der Bürgerschaft diverse Vorschläge zu möglichen Standorten«, sagte uns zum Beispiel Collenbergs Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU). »Leider verhindern die bestehenden Rahmenbedingungen eine Errichtung.« Allenfalls auf ehemaligen Deponien sehen einzelne Gemeinden dort die Chance für eine kleinere Freiflächen-Anlage.

Aber auch andernorts gibt es Hindernisse. Hausens Bürgermeister Michael Bein (HBB) habe etwa mit seinem Gemeinderat schon über die Planungshilfe der Regierung diskutiert. Das Problem: »Wir sind von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, dem Naturpark Spessart und großflächigen Wasserschutzzonen umrahmt«, beschreibt er die Lage. »Diese Zonen reichen bis an unsere Bebauungsgrenzen und lassen nur in sehr wenigen Bereichen Gestaltungsmöglichkeiten zu.«

Hintergrund: Was bringt der Bau von Solarparks Das Offensichtliche vorweg: Strom aus Photovoltaik-Anlagen hat eine viel bessere CO2-Bilanz als solcher aus konventionellen Energieträgern. Im Kreis Miltenberg sind auch schon ums Jahr 2010 herum Solarparks entstanden. Doch zwischenzeitlich blieben viele Pläne offenbar aus Sorge vor Konflikten mit der Landwirtschaft in der Schublade. Im Jahr 2021 hat die Regierung von Unterfranken Freiflächen für Solarparks ins Visier genommen und eine Planungshilfe für Gemeinden veröffentlicht. Die Gemeinden erhoffen sich von Solarparks wesentlich mehr Strom als dieser allein von Anlagen auf Dächern erzeugt werden könnte. Zudem versprechen sie eine gute Rendite für Beteiligte. Gemeinden können hier tätig werden, indem sie selbst bauen, sich beteiligen oder gezielt Flächen ausweisen. (kev)

In Amorbach gibt es rund um Reichartshausen grüne Flächen, auf denen theoretisch wenig gegen den Bau eines Solarparks spricht. Die Planungshilfe beantwortet jedoch nicht alle Fragen. Und so teilt Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) mit, dass Reichartshausen wie in einem Trichter liege. Da spielen dann Fragen nach den Sonnenstunden und einer möglichen Blendwirkung mit hinein. Der Stadtrat hatte Pläne dort deshalb zuletzt verworfen. Eine weitere Frage, die bei der Planung wichtig wird: Wem gehören eigentlich die Grundstücke?

Landwirte und Investoren

Intensiv beschäftigt hat sich die Stadt Klingenberg mit Solarparks, wie Ralf Reichwein (CSU) unserem Medienhaus antwortete. 2014 hatte die Stadt mithilfe des Förderprogramms »Neue Energien auf alten Lasten« eine größere Anlage bei Röllfeld errichtet. Darüber hinaus gehörten der Stadt auch Anlagen bei Kitzingen. Doch auch nach intensiver Sichtung der Planungshilfe sieht Ralf Reichwein da im Kreis für größere Solarparks nur die Strecke entlang der B 469.

Nicht nur da stellen sich die Kommunen die Frage, ob und an welche Äcker sie ran wollen. Wobei sich hier im vergangenen Jahr eine Entwicklung abgezeichnet hat, die sich in unserer Umfrage nur in ersten Zügen zeigte: Den Bau von Solarparks treiben zunehmend private Investoren voran. Sie gehen auf Grundstücks-Besitzer mit Pachtpreisen zu, bei denen die Landwirtschaft kaum mithalten kann. Die breite Unterstützung für ein regionales Energiewerk, das die Energiewende in der Region vorantreiben soll, speist sich nicht zuletzt auch aus dem Antrieb der Gemeinden, hier selbst mehr mitzugestalten.

Kevin Zahn