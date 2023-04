Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Plan für Kita-Erweiterung geändert

Gemeinderat Eichenbühl genehmigt Tektur für Keller und Eingangsbereich

Eichenbühl 13.04.2023 - 09:49 Uhr 1 Min.

Auftragsvergaben: Aus nichtöffentlicher Sitzung informierte Bürgermeister Günther Winkler über beschlossene Auftragsvergaben. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule Eichenbühl wurde für die technischen Gewerke ein Architektenvertrag mit dem Ingenieurbüro Etienne aus Seinsheim abgeschlossen. Mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (AKDB) in Würzburg wurde der bisherige Outsourcing-Vertrag bis Ende 2027 verlängert. Dabei wurde die Kostenpauschale von 15,18 auf 16,22 Euro pro Jahr und Einwohner angepasst.

Anpassung Bauplan: Eine Formalie war der Beschluss zur erforderlichen Anpassung der Tekturplanung für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte. Die ursprüngliche Planung für das Kellergeschoss und am neuen Haupteingang musste aus bautechnischen Gründen nach Erteilung der Baugenehmigung verworfen werden. Hierzu wurden zuvor bereits der Förderantrag mit Zustimmung der Regierung abgeändert, zwei zusätzliche Räume werden geschaffen. Formell musste diese Änderung als Tekturplan beim Landratsamt vorgelegt werden und wurde ebenfalls bereits während der Bauarbeiten mit dem Amt abgestimmt. Winkler erläuterte den Räten, dass der dadurch gewonnene zusätzliche Lagerraum bei wachsendem Bedarf auch für eine Notgruppe genutzt werden könnte.

Gaserfassung der Kreismülldeponie: Der abfallrechtlichen Planungsgenehmigung zum Ertüchtigen der Gaserfassung auf der Kreismülldeponie im Höhenortsteil Guggenberg haben die Räte ohne zusätzliche Auflagen zugestimmt. Eichenbühl werde im Rahmen einer weiteren immissionsschutz- und baurechtlichen Prüfung durch das Landratsamt nochmals am Verfahren beteiligt, erläuterte Bürgermeister Winkler. Bisher wir das entstehende Deponiegas über eine Hochtemperaturfackelanlage abgebaut. Zukünftig soll durch einen dosierten Eintrag von Luftsauerstoff eine nachhaltige so genannte »Aerobisierung« erfolgen. Dadurch soll erreicht werden, dass das vorhandene Deponiegaspotenzial schneller abgebaut wird. Dies soll künftig mit einer so genannten RTO-Anlage (Regenerative Thermische Oxidation) erreicht werden. Dazu soll die bestehende Hochtemperaturfackelanlage umgebaut werden.

Keine Einwendungen: Zu vier angeforderten Stellungnahmen aus dem Bereich des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn hatten die Räte auf Anregungen und Einwendungen verzichtet. Angefragt wurden Projekte für die Erweiterung eines Möbelhauses und das Gelände einer Recyclinganlage in Walldürn, für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Hardheim-Bretzingen sowie die Änderung des Flächennutzungsplans für das als ehemalige »Nike-Station« der US-Armee bekannte Gelände am Ortsrand von Hardheim. acks

