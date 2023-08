Ein­stim­mig hat der Ge­mein­de­rat Klein­wall­stadt am Mon­tag die Be­tei­li­gung der Kom­mu­ne an ei­ner Mach­bar­keits­stu­die für die Rea­li­sie­rung ei­ner Brü­cken- oder Fähr­ver­bin­dung zwi­schen Klein- und Großwall­stadt ab­ge­lehnt. Be­grün­dung: In den Schub­la­den liegt schon ei­ne fer­ti­ge Pla­nung.