Christoph Butterwegge zeigt im Bürgersaal in Miltenberg »Wege aus der Armut« auf

Plädoyer für Kapital- und Vermögenssteuer

Miltenberg 06.07.2023 - 16:20 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Christoph Butterwegge Volle Regale: Blick in den Martinsladen. Bildunterschrift 2022-09-10 --> (Noch) volle Regale: Blick in den Martinsladen. Mehr Hilfsbedürftige auf der einen Seite, weniger Lebensmittelspenden auf der anderen - die Verantwortlichen für den Martinsladen in Erlenbach schlagen Alarm. Für Herbst und Winter rechnen Susanne König (61), Geschäftsführerin der Caritas Sozialstation St. Johannes e.V. und Vorsitzender Gerhard Schuhmacher (72) mit einer weiteren Verschärfung der bereits jetzt problematischen Situation, zumal die Martinsladen in Erlenbach und Miltenberg, die vom Prinzip her genauso funktionieren wie die Tafeln, im Gegensatz zu diesen keine staatliche Förderung erhalten.

Veranstalter des Abends waren die Volkshochschule der Stadt und die Martinsläden Miltenberg und Erlenbach. Die Sparkasse sorgte als Sponsor dafür, dass niemand aus finanziellen Gründen am Zuhören gehindert wurde. Rund 70 Zuhörer waren gekommen und hörten konzentriert dem einstündigen Vortrag zu. Butterwegges Ausführungen machten schnell klar, dass er Brecht durchaus zustimmt. 2017 trat er als Kandidat der Linken bei der Bundespräsidentenwahl an und erzielte bei der Wahl Frank-Walter Steinmeiers mit immerhin 128 Stimmen das zweitbeste Ergebnis, bekam rund 30 Stimmen mehr als die Linke Delegierte stellte.

Reich an Geld und Einfluss

Nach der Begrüßung durch Albert Brendle, Vorsitzender des Kuratoriums Martinsladen Miltenberg, fand der Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln mit klaren Aussagen viel stille Zustimmung bei der Zuhörern, als er feststellte, man könne die wachsende soziale Ungleichheit nur bekämpfen, wenn man »Reichtum antastet«. Das aber passiere viel zu selten, denn »wer reich ist, ist auch politisch einflussreich«.

Man müsse »absolute Armut« und »relative Armut« unterscheiden. Allerdings sei in den vergangenen Jahren die negative Entwicklung eindeutig, verstärkt durch die Pandemie: Die Zahl der Obdachlosen habe sich seit 2019 von 18.000 auf 45.000 fast verdreifacht. Und aktuell seien knapp 17 Prozent der Einwohner armutsgefährdet, hätten also rund 14 Millionen in Deutschland weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung. Butterwegge: »Die Armut schiebt sich in die Mitte der Gesellschaft.« Besonders betroffen seien Kinder und seit einiger Zeit auch immer stärker alte Menschen umschrieb der Referent die Problemfelder »Kinderarmut« und »Altersarmut«.

Die Kriterien für »Einkommensreichtum« und für »Vermögensreichtum« hält der Referent für sehr fragwürdig und für eine Art Verschleierungstaktik. Dass jemand mit monatlich netto 3900 Euro als reich gilt, auch mit 500.000 Euro Nettovermögen, habe mit der Realität nichts zu tun. Dies sei ähnlich lächerlich, wie die geplante Einstellung von zwei Milliarden Euro gegen Kinderarmut in den Bundeshaushalt, so Butterwegge.

Kritik an Niedriglöhnen

Er hat klare Forderungen - sanft formuliert, aber für viele wirkliche Reiche vermutlich eine Horrorvorstellung: deutliche Erhöhung der Kapitalsteuer, Erbschaftssteuer für große Unternehmen, Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Dazu müsse gegen die wachsende Ungleichheit die Deregulierung des Arbeitsmarktes zurückgedrängt werden. Es sei nicht hinnehmbar, dass sich inzwischen rund ein Viertel der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor finde. Mit einer Umkehr der derzeitigen Steuerpolitik müssten Kapital- und Gewinnsteuer konsequent erhoben und erhöht werden - das sei unter Helmut Kohl, »der kein Kommunist war«, deutlich besser gewesen.

Für Mindestlohn von 14 Euro

Ganz konkret forderte er, den Mindestlohn - anders als die Kommission das vorschlug - auf 14 Euro zu erhöhen, Leiharbeit zu reduzieren oder zu verbieten, genau wie sogenannte »Kettenverträge«, die Aufeinanderfolge von befristeten Arbeitsverträgen. Es müsse eine »solidarische Bürgerversicherung« geben, an der sich alle ohne Ausnahme beteiligen und die Beitragsbemessungsgrenzen für Sozialbeiträge müssten fallen.

Konkrete Zahlen spielten an diesem Abend keine große Rolle, als Butterwegge eine »sanktionsfreie Grundsicherung« forderte und eine Kapitalertragssteuer. Konkret wurde es, als er eine Vermögensabgabe von zwei Prozent für Familien ab 2,3 Millionen Euro nannte und auch einen »Krisensoli« ins Gespräch brachte.

Dass die Tafeln nicht die Lücken stopfen können, wenn der Sozialstaat seine Leistungen reduziert, hatte vor einer Woche in diesem Blatt auch Albert Brendle mit Blick auf die Miltenberger Tafel festgestellt: »Seit der Ukraine-Krise haben sich die Zahlen verdoppelt«. Die notwendige, wenn auch schmerzliche Folge: Ab Juli können Kunden nach der Registrierung nur noch alle drei statt alle zwei Wochen kommen. Da müsse nun der Staat handeln, so Referent Butterwegge, der die Zahlung von einigen Millionen an die Tafeln in Nordrhein-Westfalen als »Unsinn« ablehnte.

Hintergrund: Martinsläden Erlenbach und Miltenberg Der Martinsladen Miltenberg ist ein gemeinsames Projekt der katholischen Pfarreien in Miltenberg und Bürgstadt, des Caritasverbandes für den Landkreis Miltenberg sowie der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Er befindet sich im Klostergarten in Miltenberg, Eingang Mainstraße, und ist immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Den Martinsladen-Ausweis gibt es beim Caritasverband, Hauptstr. 60, Miltenberg (Vorlage von Alg-II-Bescheid et cetera). Der Martinsladen Erlenbach ist ein Projekt der Caritas-Sozialstation St. Johannes, in Kooperation mit WIKA Alexander Wiegand, dem Lions Club Main-Spessart Obernburg und der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Er befindet sich in der Hauptstr. 58, Erlenbach, und ist immer dienstags von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Den Erlenbacher Martinsladen-Ausweis gibt es bei der Sozialstation, Barbarossastr. 5, Erlenbach. Ausweise und Verlängerungen mittwochs von 9 bis 11 Uhr. hlin

Zur Person: Christoph Butterwegge Der Politikwissenschaftler und Armutsforscher wurde 1951 geboren, war von 1970 bis 1975 und von 1987 bis 2005 Mitglied der SPD, ist seitdem parteilos. 2017 kandidierte er für die Linken für das Amt des Bundespräsidenten. Als Diplom-Sozialwissenschaftler promovierte er 1980 an der Universität Bremen, 1990 habilitierte er sich mit einer Arbeit über den Austromarxismus. Nach seiner Emeritierung als C-4-Professor für Politikwissenschaften in Köln ist er ein viel gefragter Gesprächspartner verschiedener Medien und erfolgreicher Buchautor zur Armutsforschung. hlin