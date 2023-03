Photovoltaikanlage in Lützelbach nimmt weitere Planungs-Hürde

Gemeindevertretung Lützelbach in Kürze

Lützelbach. Die Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag war mit mehr als einem Dutzend Zuhörern ungewöhnlich gut besucht. Das Interesse galt insbesondere den weiteren Themen Kinderbetreuung und dem Bericht zur Lage der Freiwilligen Feuerwehren.

Amtsübergabe: Die Gemeindevertretung erklärte das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom Januar für gültig. Als einziger Bewerber hatte Tassilo Schindler (Überparteiliche Wählergemeinschaft/ÜWG) ein klares Votum von 93,7 Prozent erhalten. Amtsinhaber Uwe Olt (SPD) gab bekannt, dass am 26. Mai die Amtsgeschäfte übergeben werden.

Abhilfe: Mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung in Seckmauern ist das Thema fehlender Plätze in der Kinderbetreuung noch nicht vom Tisch. Weiterhin Bedarf besteht insbesondere in Lützel-Wiebelsbach, wo eine seit 2020 bestehende Containerlösung am Standort der evangelischen Kindertagesstätte nur als Übergang betrachtet werden dürfe. Gegenstand der Beratungen waren die erfolgten Gespräche mit der Kirchengemeinde, die nun im Sinne einer Perspektivplanung konkrete Formen annehmen könne. In einem ersten Schritt stimmten die Gemeindevertreter der unentgeltlichen Eigentumsübertragung des stark sanierungsbedürftigen Gebäudes zu, um dieses für eine Erweiterung auf fünf Gruppen zu modernisieren und um einen Anbau zu ergänzen. An der Trägerschaft soll sich nichts ändern. Ohne Gegenstimmen auf den Weg gebracht wurde auch die Einrichtung eines Naturkindergartens.

Hilferuf: Mit einem einstimmig gefassten Beschluss hat die Gemeindevertretung die überarbeitete Satzung der Freiwilligen Feuerwehren von Lützelbach beschlossen. Diese sieht vor, dass die wichtigen Führungspositionen mit einem zweiten Stellvertreter zu besetzen sind. In seinem jährlichen Lagebericht zog Gemeindebrandinspektor Ingo Jäckel eine positive Bilanz hinsichtlich der personellen Besetzung der fünf Ortsteilwehren. Mit 58 beziehungsweise 57 Aktiven in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sei das Interesse des Nachwuchses groß. Die Einsatzabteilung verfüge derzeit über 132 Kräfte. Hingegen große Sorge bereite "der stetige Rückgang an tagesverfügbaren Einsatzkräften", was insbesondere auf ausgebildete Atemschutzkräfte zutreffe. Die Gemeinde sei dringend gefordert, mehr Anreize zur Mitarbeit zu setzen. Im Ernstfall, so Stimmen aus Reihen aktiver Feuerwehrleute, sei die gesetzlich gebotene Einsatzfähigkeit nicht ausreichend gegeben.

Weichenstellungen: Zwei Planungen, zwei unterschiedliche Ergebnisse. Mit jeweils einstimmig gefassten Beschlüssen haben die Gemeindevertreter die Empfehlungen der Ausschüsse für gutgeheißen, die Baulandentwicklung im Ortsteil Rimhorn voranzutreiben, während in Breitenbrunn das begonnene Bauleitverfahren bis auf Weiteres ausgesetzt werden soll. In seiner Grobkostenschätzung ist die beauftragte E-Netz Südhessen (Darmstadt) zu dem Ergebnis gekommen, dass im Plangebiet "Im Bangert Süd" voraussichtlich der Vermarktungspreis nicht unter 200 Euro pro Quadratmeter liegen wird. Entschieden wurde, zunächst sogenannte Innenentwicklungspotenziale zu ermitteln. Anders sieht es in Rimhorn aus, wo "In den Kappesgärten" der angestrebte Vermarktungspreis zu erzielen sei.