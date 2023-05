Filipinos feiern in Wörth traditionelles Fest »Flores de Mayo«

Christliches Blumenfest

Wörth a.Main 23.05.2023 - 11:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ihr Traditionsfest "Blumen des Mai" feiern Philipinen in Wörth. Philipinen feiern in Wörth zu Ehren der Jungfrau Maria.

Am vergangenen Sonntag feierten philippinische Gläubige aus dem Kreis Miltenberg und den umliegenden Landkreisen mit viel Blumenschmuck und in landestypischer Kleidung in der St. Nikolauskirche in Wörth dieses Ereignis. In dem südostasiatischen Inselstaat gilt das Fest »Flores de Mayo« als »Königin der Feste«.

Fest als Brücke zur Heimat

Den ganzen Monat Mai über ehren dort Katholiken die Jungfrau, indem sie vor oder nach der Messe oder nach dem Rosenkranzgebet Blumen darbringen. Für die »Filipinos« hierzulande ist das Fest »Flores de Mayo« (spanischer Begriff, der mit »Blumen des Mai« übersetzt wird), eine Brücke zur Heimat. Nach einer kurzen Prozession, bei der eine Statue der Gottesmutter zur Kirche getragen wurde, zelebrierte der philippinische Franziskanerbruder Lino Gregorio Redoblado aus Manila vor nahezu 100 Filipinos aus unserer Region zusammen mit ihren Familien den Festgottesdienst.

Geselliger Abschluss

Der gebürtige Filipino Lino Gregorio Redoblado trat 1992 dem Franziskanerorden bei und wurde 1994 zum Priester geweiht. 2005 erhielt er seinen Doktortitel in Philosophie an der Päpstlichen Universität Antonianum in Rom. 2022 wurde Redoblado als erster Filipino in der Geschichte des Ordens zum neuen Generaldefinitor für Asien und Ozeanien gewählt.

Nach dem Gottesdienst traf man sich am Nachmittag bei sonnigem Frühlingswetter an der städtischen Grillhütte bei leckerem Kuchen und sonstigen »kulinarischen Spezialitäten« aus der Heimat. Die Philippinen bestehen aus über 7500 Inseln und sind das einzige asiatische Land mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Über 80 Prozent der Einwohner sind Katholiken.

Werner Rodenfels