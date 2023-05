Pflichtaufgaben fordern Amorbach

Stadtrat: 2023 wird ein Kredit von rund vier Millionen Euro benötigt - Haushalt einstimmig verabschiedet

Amorbach 26.05.2023 - 12:46 Uhr 3 Min.

Mit rund zwei Millionen Euro ist der Neubau der Kindertagesstätte in Amorbach die höchste Einzelposition bei den Investitionen im Haushalt 2023.

Das aber wollte Bechert damit beileibe nicht ausdrücken - auch wenn die Finanzlage nicht gerade als »rosig« bezeichnet werden kann.

»Jammern hilft nicht«, hatte Bürgermeister Peter Schmitt die Präsentation des Haushaltsentwurfs eingeleitet. Auch dieses Jahr seien fast ausschließlich Pflichtaufgaben zu erfüllen und begonnene Projekte fortzuführen.

Problem Investitionsstau

Die Finanzlage hat sich zwar verbessert - auch weil das Gymnasium mittlerweile in Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises ist -, dennoch braucht es eine Kreditaufnahme und das ausgerechnet in Zeiten steigender Zinsen. Die Aufgaben wie Kindergartenneubau, Ausbau der Staatsstraße 2311 und Wasserversorgung Boxbrunn sind mit Eigenmitteln nicht zu stemmen.

Die Finanzlage wird sich auch in den kommenden Jahren nicht verbessern - zu groß ist der Investitionsstau, etwa im Tiefbau. Dass die Stadt ihre Schulden von 11,6 auf 2,1 Millionen Euro reduzierte und dennoch investierte, ist laut Schmitt aber erfreulich. Er führte das auf »großartige Förderprogramme« zurück, etwa die Stabilisierungshilfe.

Insgesamt sollen 2023 rund sieben Millionen Euro investiert werden. Dazu zählen zwei Millionen Euro bis zum Abschluss des Neubaus der zweiten Kindertagesstätte, 350.000 Euro für die Ertüchtigung der Wasserversorgung Boxbrunn (510.000 Euro im Folgejahr), circa 470.000 Euro für die Kanalsanierung in der Debonstraße und für die Gehwegsanierung in der Straße 800.000 Euro, verteilt auf zwei Jahre.

Im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten mit rund vier Millionen Euro der größte Posten. Die Kreisumlage dürfte mit rund 1,8 Millionen Euro zu Buche schlagen, auch wenn der Hebesatz noch nicht feststeht. Die Umlagen für den Grundschulverband (über 350.000 Euro) und die Mittelschule (200.000 Euro) sind zu bezahlen.

Dank der Strompreisbremse können die Preise einigermaßen im Rahmen gehalten werden, auch wenn die Stadt statt 130.000 Euro (2022) in diesem Jahr mit 225.000 Euro rechnet. An Zinsen fallen rund 75.000 Euro an. In den nächsten Jahren wird dies aufgrund der geplanten Kreditaufnahme deutlich mehr werden.

Mehreinnahmen schwierig

Selbst Einnahmen zu generieren, ist laut Kämmerer schwierig, da die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer mit jeweils 380 Prozent bereits überdurchschnittlich hoch sind und man bei einer Erhöhung der Gewerbesteuer mit der Abwanderung von Betrieben rechnen müsste. So rechnet Markus Bechert mit rund 1,3 Millionen Euro Gewerbesteuer.

Einen Großteil der Einnahmen generiert die Stadt aus den Gemeindeanteilen aus der Einkommenssteuer (2,25 Millionen Euro) sowie an der Umsatzsteuer (rund 275.000 Euro). Dazu kommen rund 1,36 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, diverse Zuweisungen des Freistaats - allerdings keine Stabilisierungshilfe, denn die Stadt stellte keinen Antrag. Aus dem Holzverkauf erwartet man rund 800.000 Euro netto.

Stringenter Sparkurs angemahnt

Insgesamt schafft es die Stadt laut Markus Bechert gerade so, die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 122.000 Euro zu erwirtschaften - die freie Finanzspanne beträgt gerade einmal 1850 Euro. Angesichts der Haushaltslage mahnte der Kämmerer eindringlich, weiterhin einen stringenten Sparkurs zu fahren.

Der Stadtrat sagte am Ende einstimmig ja zur Haushaltssatzung mit einem Verwaltungshaushalt in Höhe von 11.897.580 Euro und einem Vermögenshaushalt in Höhe von 7.779.015 Euro. Er genehmigte die Finanzplanung der Jahre bis 2026, beließ die Hebesätze unverändert, legte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme auf 3.938.980 Euro fest sowie den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 1,9 Millionen Euro.

WINFRIED ZANG

Hintergrund Diese weiteren Punkte hat der Stadtrat Amorbach am Donnerstagabend im historischen Rathaus diskutiert: Jahresrechnung: Die Jahresrechnung 2022 schließt in bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes mit 11.718.547 Euro und im Vermögenshaushalt mit 5.378.334 Euro ab. Eine Kreditaufnahme wurde nicht benötigt. Die Jahresrechnung wird nun dem Rechnungsprüfungsausschuss für die örtliche Rechnungsprüfung dienen. Lob für Urnengräber: Mehrere Stadträte sowie der Bürgermeister lobten die kreativen Lösungen für Urnengräber, die auf Vorschlag von Silke Bischof (Bauamt) entwickelt und durch die Firma Häuslebauer umgesetzt wurden. Die verschiedenen Gestaltungsformen böten für jeden Geschmack geeignete Lösungen. Ausführliche Informationen über Kosten und Bedingungen für die Urnengräber werden im Amtsblatt veröffentlicht. Vergaben: Der Auftrag für die Schließanlage des Neubaus der Kindertagesstätte in Höhe von 19.673 Euro ging an die Firma Konrad Schließtechnik (Miltenberg). Für die Sanitärarbeiten in der Werkhalle und Sozialanbauten am Neubau des Bauhofes wurde die Firma HS Energie (Bad König) mit einer Angebotssumme von 50.513 Euro und für Heizungsarbeiten mit einer Summe von 91.235 Euro beauftragt. Seniorenbeirat: Stadtrat Wolfgang Härtel trug Anregungen aus dem Seniorenbeirat vor. Unter anderem wollte der Beirat wissen, wo in der Kernstadt Defibrillatoren angebracht sind. In den Ortsteilen gebe es diese Wiederbelebungsgeräte, so der Bürgermeister, in der Kernstadt sollen sie ebenfalls angebracht werden.

Hintergrund: Das sagen die Fraktionen zum Haushalt 2023 Für den verhinderten Fraktionssprecher Steffen Häfner verlas Alexander Leuner die Stellungnahme der CSU. Eigentlich müsse man die Einnahmen erhöhen, fand er und mahnte die sorgfältige Abwägung an, wie man die Pflichtaufgaben erfüllen und die begonnenen Maßnahmen fortführen kann. Dank sagte er Kämmerer und Bürgermeister, die viele Fördertöpfe angezapft hätten. Wolfgang Härtel (SPD) betonte, man müsse sich auf Pflichtaufgaben konzentrieren. Es könne aber nicht sein, dass die Stadt ständig neue Aufgaben übertragen bekommt, ohne dafür von Bund und Land finanziell angemessen unterstützt zu werden. Daher könne die Stadt nicht alle Aufgaben erfüllen, die sie eigentlich leisten müsste. Bernd Schötterl (Freie Wähler) zeigte sich enttäuscht, dass kein einziger Bürger die Haushaltsberatungen verfolgte. Die Diskussion zeige nämlich, dass vieles Wünschenswerte nicht leistbar sei. Er mahnte Strategien an, dauerhaft Mehreinnahmen zu generieren. Das sei nicht einfach, denn aufgrund mangelnder Flächen könne man nicht beliebig Gewerbe ansiedeln. ()