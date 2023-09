Pflegeschule zieht nach Klingenberg: "Meilenstein für die Stadt"

Klingenberg a.Main 14.09.2023

Bildunterschrift: Mit einer Gegenstimme stimmte der Stadtrat Klingenberg einer erneuten verkürzten Beteiligung der Öffentlichkeit bezüglich des Bebauungsplans "südliche Innenstadt" zu. Foto: Miriam Weitz BRK-Pflegeschule will umziehen: Schulleiterin Beate Höltermann würde sich über einen Neubau in Erlenbach freuen. Denn in den bisherigen Räumen in der Nähe der Helios-Klinik mangelt es an Platz.

Der Klingenberger Stadtrat sprach in seiner jüngsten Sitzung über notwendige Änderungen an einem Bebauungsplan, der den Bau möglich machen soll, aber auch Einwände eines Bürgers mit sich brachte.

Beate Höltermann sagt im Gespräch mit der Redaktion: Der Vorvertrag sei unterzeichnet, der Investor und die Schule können so verbindlich weiterplanen. »Wir freuen uns sehr, das ist eine gute Perspektive.« Sie schwärmt: »Das Gebäude wird toll, der Standort ist gut.« So sei die Schule, die in der Nähe des Rathauses entsteht, gut vom Bahnhof in Klingenberg-Trennfurt erreichbar.

Höltermann, die selbst in Erlenbach wohnt, macht aber auch keine Hehl daraus, dass es ihr um ihre Heimatstadt etwas leidtut. Die Stadt Erlenbach hatte der Pflegeschule ebenfalls einen Neubau am dortigen Bahnhof möglich machen wollen. Dafür habe sich aber kein Investor gefunden, der das mit den Mitteln bauen könne, die der Pflegeschule eben zur Verfügung stehen. Grund: steigende Baupreise. Klingenberg fand dagegen so einen Investor, erklärt sie die wirtschaftlichen Hintergründe der Entscheidung.

Im Grunde sei Klingenberg aber ja nur einen Steinwurf entfernt. Unter anderem von der Helios-Klinik, in deren Nähe sich das BRK bisher Räume mit der Helios-eigenen Pflegeschule teilte, die dort weiter besteht und mit der die BRK auch zusammenarbeitet. Die BRK-Pflegeschule wollte vor allem aus Platzgründen dort ausziehen. »Wir haben ein paar Ideen, für die wir hier keinen Platz haben«, sagt Höltermann. Die BRK-Schule habe sich schon zuvor in Pflegeschule Untermain umbenannt, weil sie signalisieren wolle, dass sie für die gesamte Region ausbildet.

Wie Ralf Reichwein unserem Medienhaus erklärt, ist der Neubau der Pflegeschule nicht das einzige Vorhaben, das die Stadt in dem Zuge umsetzt. 42 Wohnungen sollen auf dem Areal sollen Platz finden. Reichwein sagt, es werde so eines der größten Bauwerke der Stadt entstehen. Hinzu kommen ungefähr 18 weitere Wohnungen im näheren Umfeld am Burkarter Hof, die Reichwein zur Meilenstein-Aussage mitbewegen. Das übernehme nun nicht die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Flächen seien an einen Investor verkauf worden.

Die Stadt will in dem Zuge die enge Wilhelmstraße, die in den Stadtteil Röllfeld führt, verbreitern. »Das versuchen wir seit 25 Jahren«, sagt Reichwein. Größere Kanalarbeiten kommen dazu. Das hängt nun alles zusammen: Die Bauarbeiten für Wohn- und Pflegeschulgebäude am Rathaus sollen voraussichtlich ab Frühjahr 2024 so ablaufen, dass zuerst eine Tiefgarage auf dem Areal am Rathaus entsteht. Diese soll dann die Straße stützen, sodass bei der Verbreiterung keine Stützwand erforderlich wird.

Die Änderungen am Bebauungsplan »Südliche Innenstadt«, die das Areal am Rathaus umreißt, rufen jedoch auch Widerstand insbesondere von einem Bürger hervor. Wie die Verwaltung in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, habe er mehrere Behörden zur Planänderung angeschrieben. Reichwein vermutet, es gehe ihm wohl vor allem um die Sorge vor einer Überflutung wie im Ahrtal. Der Stadtrat beschloss bei einer Gegenstimme, sich rechtlich abzusichern, indem er die Öffentlichkeit erneut beteiligt und den Bebauungsplan in einem verkürzten Verfahren auslegt.

Klingenbergs Bürgermeister räumt ein: »Wir müssen auch einiges am Bebauungsplan ändern.« Gravierende Folgen im Falle von Hochwasser oder einem Starkregen sieht Ralf Reichwein aber nicht. Der Bürger berufe sich da vor allem auf ein Extremszenario, dass das Wasserwirtschaftsamt für einen Fall ermittelt, der vielleicht alle 1000 Jahre vorkomme. Als Leitlinie für die Planung gilt aber die Berechnung der Behörde, wie ein besonders starkes Hochwasser ausfällt, das laut Schätzung alle 100 Jahre vorkommen dürfte.

Kevin Zahn

Hintergrund: Diskussion um Hochwasser und Starkregen Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend ausführlich über mögliche Folgen von Hochwasser am Main und Starkregen, der Wasser von den Hängen in die Stadt spülen könnte, in der Stadt gesprochen. Peter Matthiesen vom beauftragten Planungsbüro erläuterte, dass der Maindamm etwa einen Meter über dem Stand liegt, der bei einem hundertjährigen Hochwasser erwartet würde. Es bleibe also genug Zeit, die Tiefgarage, die auf dem Gelände am Rathaus entstehen soll, leer zu räumen. Bei einem Starkregen liefe das Wasser dagegen vom Burgweg durch die Baulücken und das Wasser von Richtung Johannesweg Richtung Seltenbach ab. Matthiesen bezeichnete die Gefahren als überschaubar. Planer Matthiesen betonte auch, dass man Klingenberg nicht mit Hausen oder Leidersbach vergleichen kann, ein Horrorszenario wie im Ahrtal stehe auf keinen Fall im Raum. Udo Ackermann (Freie Wähler Trennfurt) fügte an, dass man bei einem extremen Hochwasser auch extreme Maßnahmen ergreifen muss wie eben die Flutung einer Tiefgarage. Auch Starkregen werde es immer wieder geben. Wenn man alles ausschließen wolle, dann dürfte gar nicht mehr gebaut werden. In seinen Augen wird beim vorliegenden Sachverhalt aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Judith Mündel-Hechtfischer (Bündnis 90/Die Grünen) wollte wissen, welche Konsequenzen sich ergeben könnten, wenn der ganzen Sache nicht nähergetreten werde. Reichwein erläuterte, auch die Verbreiterung der Wilhelmstraße werde dann fallen. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Investor abspringt. Mündel-Hechtfischers Fraktionskollege Harald Fischmann äußerte, dass er die Blockadehaltung einiger Räte nicht nachvollziehen kann, und forderte den Stadtrat auf, zukunftsorientiert zu denken und den nächsten Schritt zu gehen. (mwz)