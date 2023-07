Pflegepreis der Mul­tip­le-Sk­le­ro­se-Stif­tung für Claudia Pregler

Leidersbacherin betreut Partner rund um die Uhr

Großwallstadt 16.07.2023 - 13:06 Uhr 1 Min.

Freude über die Verleihung des Pflegepreises: Maria Holzheid, Leiterin der MS-Selbsthilfegruppe, Claudia Pregler und Sophia Memmel von der DMSG-Geschäftsstelle in Würzburg (von links).

Vor 26 Jahren erhielt der Lebensgefährte von Claudia Pregler die Diagnose Multiple Sklerose. Seit 2001 ist er in seiner Mobilität so stark eingeschränkt, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Seitdem übernimmt seine Partnerin die Pflege sowohl tagsüber als auch nachts. Seit kurzem wird sie von einem professionellen Pflegedienst unterstützt. Vor zwei Jahren wurde ihr Lebensgefährte in den Pflegegrad Vier eingestuft.

Wertschätzung für Opferbereitschaft

Für die seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten geleistete unablässige, aufopfernde und kräftezehrende Pflege und Betreuung erhalten die jeweiligen Preisträger und Preisträgerinnen aus den sieben verschiedenen bayerischen Regierungsbezirken und der Landeshauptstadt München einen festgelegten Betrag und werden mit einer persönlichen Laudatio geehrt. Damit soll die im Verborgenen erbrachte Leistung der Pflegenden, die oft auf ein eigenes Leben und eigene Bedürfnisse verzichten müssen, anerkannt und öffentlich gemacht werden.

In der Regel wird die Auszeichnung in einer Feierstunde im Haus der Begegnung in Kempfenhausen verliehen. Wegen der langen Anfahrt wurde die Verleihung an Claudia Pregler aber in dem barrierefrei gestalteten Restaurant am Neubergsweg in Großwallstadt vorgenommen. Hier trifft sich die MS-Selbsthilfegruppe aktiv regelmäßig am letzten Donnerstag im Monat zum Austausch und zur Information durch Fachvorträge.

Seit 1995 leitet Maria Holzheid die Selbsthilfegruppe, der neben Teilnehmenden aus dem Kreis Miltenberg, aus der Stadt und dem Landkreis Aschaffenburg und aus dem hessischen Grenzland auch Claudia Pregler und ihr Lebensgefährte angehören. Maria Holzheid sah die Verleihung des Pflegepreises als Wertschätzung der vorbildlichen Pflegeleistung an und freute sich gemeinsam mit Brigitte Weigand (Aschaffenburg-Obernau) und Ria Brönner (Kleinwallstadt) von ihrem ehrenamtlich tätigen Team. Sie feierten das Ereignis stilvoll bei einem Abendessen und kühlen Getränken.

Mehr über die Selbsthilfegruppe aktiv auf der Homepage https://msaktiv.blogspot.com