Chancen und Herausforderungen der generalistischen Pflege-Ausbildung

Expertinnen der BRK-Pf­le­ge­schu­le und der He­li­os-Schu­le Er­len­bach im Gespräch

Miltenberg 07.08.2023 - 17:51 Uhr 5 Min.

Lisa Hendler, Giulia Weihrauch, Tapio Reinhard und Christof Pechtold (von links) sind Teil des ersten Generalistik-Jahrgangs in Erlenbach am Main. Kerstin Bitterlich-Bonn und Beate Höltermann (von links).

Wir haben mit den Schulleiterinnen Beate Höltermann (BRK) und Kerstin Bitterlich-Bonn (Helios) über die Chancen und Herausforderungen der generalistischen Pflege-Ausbildung gesprochen.

Seit drei Jahren gibt es an Ihren beiden Schulen keine Spezialisierung mehr in Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege. Zum ersten Mal haben dieses Jahr alle Schüler die gleiche Prüfung abgelegt. Ihr vorläufiges Fazit: War die Entscheidung für die generalistische Ausbildung die richtige?

Höltermann: Das Thema wird seit Jahrzehnten diskutiert. In anderen Ländern gibt es die Unterscheidung zwischen Alten- und Krankenpflege in der Form gar nicht. Daher war es eine überfällige Geschichte, dass man die Pflegeberufe zusammenlegt.

Bitterlich-Bonn: Generell ist Pflege eine eigenständige Wissenschaft, die in den einzelnen Bereichen viel Wissen miteinander teilt. Pflege als Profession hat den Anspruch, ein ganzes Leben lang zu begleiten. Von der Schwangerschaft bis zum letzten Tag. Die Generalistik nähert sich an diese Sichtweise an. Pflege hat unfassbar viele Facetten. Die Auszubildenden haben bisher nur einen Bruchteil dessen kennengelernt, was Pflege zu bieten hat. Im europäischen Vergleich waren wir mit der Art der Ausbildung, wie sie vorher war, nicht mehr konkurrenzfähig. Der Abschluss, den wir jetzt anbieten, ist EU-weit anerkannt.

Höltermann: Vorteil ist, dass unsere Absolventen sich im Laufe ihres beruflichen Lebens nicht mehr nur auf eine Altersgruppe festlegen müssen. Es kann sein, dass sie im Klinikalltag starten, später aber vielleicht in die Langzeitpflege wechseln. Sie dürfen mit ihrem Abschluss überall arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Chance für die Absolventen.

Eine Chance, aber auch eine große Herausforderung. Die Dauer der Ausbildung ist gleich geblieben, obwohl sie jetzt drei Bereiche umfasst. Wie ist das für die angehenden Pflegekräfte zu stemmen?

Höltermann: Vieles ist ja in allen Bereichen ähnlich. 80 Prozent der Lerninhalte sind übertragbar. Es ist aber auch einiges weggefallen. In der Altenpflege wurden zum Beispiel ergotherapeutische Ansätze reduziert.

Bitterlich-Bonn: Unabhängig davon, ob ich Kinder oder ältere Menschen pflege, gibt es gemeinsame sozial- und pflegewissenschaftliche Grundlagen. Egal ob das Pflegetheorien und Kommunikationsmodelle sind - oder das Wissen zu Recht und Ethik. Es macht Sinn, immer die gesamte Lebensspanne einzubeziehen.

Ihre Meinung: Ist die Ausbildung schwieriger geworden?

Beide gleichzeitig: Komplexer.

Höltermann: Wir sind bei 2100 Theoriestunden geblieben. Einiges ist weggefallen, einiges ist hinzugekommen. Aber es ist nicht mehr geworden.

Sind die Absolventen der generalistischen Ausbildung besser für ihren Beruf gerüstet als die Jahrgänge, die nur auf Alten- oder auf Krankenpflege spezialisiert waren?

Höltermann: Die Schüler, die nur in der Alten- oder in der Krankenpflege ausgebildet wurden, hatten in ihrem Bereich mehr Routine. Daran fehlt es den Absolventen der Generalistik zu Beginn. Sie kennen alle drei Schwerpunkte, haben aber nicht die Sicherheit und Expertise, die frühere Jahrgänge hatten. Die kommt jedoch mit der Zeit.

Bitterlich-Bonn: Eine Pflegekraft erhebt den Pflegebedarf, der in jeder Altersphase ein anderer ist. Beispiel Blinddarmentzündung. Ein 18-Jähriger hat hier einen anderen Pflegebedarf als ein 80-Jähriger. Natürlich habe ich bei beiden die Wundversorgung im Blick. Aber bei dem 80-Jährigen muss ich auch schauen, ob er Vorerkrankungen wie Demenz oder Herzschwäche mitbringt, ob ein Risiko für eine Thrombose oder eine Lungenentzündung besteht.

Haben denn im aktuellen Jahrgang mehr Auszubildende abgebrochen als in den Jahren zuvor?

Höltermann: Es ist mit den Vorjahren vergleichbar. Wir verlieren immer rund ein Viertel der Schüler. Wegen Schwangerschaft oder Umzug. Oder weil sie die pflegerische Ausbildung unterschätzt haben. Schüler, für die es zu schwer, zu viel, zu anspruchsvoll war.

Bitterlich-Bonn: Viele unterschätzen, wie viel Arbeit Pflegeplanung und Pflegediagnostik bedeuten. Wie viel Fachwissen notwendig ist. Wie viele Expertenstandards es gibt. Als Pflegekraft stehe ich erst mal alleine am Bett und muss entscheiden. Niemand trägt die Verantwortung für mich.

Die Anforderungen in der Krankenpflege werden also häufig unterschätzt. Gilt das auch für die Altenpflege?

Bitterlich-Bonn: Ich habe früher auch in der Altenpflege unterrichtet und habe mich sehr gefreut, dass dieser Bereich jetzt die Anerkennung bekommt, die er verdient. Oft werden Altenpfleger als weniger qualifiziert gesehen. Doch das sind sie nicht und waren sie nie. Unsere Schüler sind immer wieder überrascht über die Anforderungen in den Altenpflegeheimen.

Die Schüler absolvieren nur 120 Stunden in der Kinderkrankenpflege. Dennoch können sie direkt nach der Ausbildung in diesem Bereich arbeiten. Früher wurde in der Pädiatrie eigenständig ausgebildet. Reichen 120 Stunden tatsächlich aus, um für die Arbeit mit kranken Kindern gerüstet zu sein?

Höltermann: Vermutlich werden einige Schüler dafür eine spezielle Weiterbildung brauchen. Das ist etwas, das wir jetzt schon erkennen. Angenommen, sie kommen gleich nach dem Examen auf eine Frühchenstation. Dort werden sie noch mal gezielt ausgebildet werden müssen. Man muss dabei aber auch berücksichtigen, dass der Bedarf an Kinderkrankenpflegern und Pflegerinnen nicht so hoch ist wie der in den anderen Bereichen.

Bitterlich-Bonn: Das ist auch eine Intention der Generalistik gewesen: der demografische Wandel. Es ist schon lange klar, dass wir viel mehr Pflegekräfte brauchen werden. Daher würde es keinen Sinn machen, sich schon zu Beginn der Ausbildung zu spezialisieren.

Die Absolventen dieses Jahrgangs können sich für einen der drei Bereiche entscheiden. Gibt es Schüler, die zunächst in der Altenpflege arbeiten wollten, sich jetzt aber doch für die Krankenpflege entschieden haben? Oder umgekehrt?

Höltermann: Ich weiß von vielen, die in den Einrichtungen bleiben, in denen sie ihren Orientierungseinsatz hatten. Manche sagen, sie können sich vorstellen, später in einem anderen Bereich zu arbeiten. Große Wechselbewegungen konnten wir noch nicht feststellen.

Bitterlich-Bonn: Allerdings gibt es vermehrt Auszubildende, die im Anschluss studieren möchten. Zum Beispiel Pflegewissenschaft, Management, Pädagogik.

Sehen sie auch Nachteile der Generalistik?

Höltermann: Wirkliche Nachteile sehe ich nicht. Herausforderungen ja. Zum Beispiel für die Kollegen, die die praktische Ausbildung begleiten. Die haben schließlich entweder in der Alten- oder in der Krankenpflege ihren Abschluss gemacht. Für sie ist es schon eine Herausforderung, wenn sie auf einmal generalistisch denken müssen. Das war am Anfang schwer, und der Weg ist auch noch nicht zu Ende. Aber es wird von Jahr zu Jahr leichter. Es war für uns alle ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wir haben uns frei geschwommen und können sagen: Es ist gelungen.

Bitterlich-Bonn: Wir waren zu Beginn skeptisch. Es war ein unbekanntes Feld für uns. Aber im Nachhinein hat alles gut geklappt.

Höltermann: Eine Herausforderung ist auch, dass alle Auszubildenden in allen Bereichen unterwegs sein müssen. Das ist eine gigantische Planungsaufgabe geworden, die unsere Praxiskoordinatoren übernehmen. Mittlerweile absolvieren alle 180 Schüler der drei Jahrgänge die generalistische Ausbildung - in rund 30 Pflegeheimen und ambulanten Diensten, mit denen wir kooperieren.

Bitterlich-Bonn: Plus Pädiatrie, Psychiatrie und Klinik. Unsere Praxiskoordinatoren machen einen gigantischen Job.

