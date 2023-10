Pfarrer Stefan Meyer verlässt Obernburg: "Es war die Zeit, nochmal etwas Neues zu wagen"

Interview

Obernburg 05.10.2023 - 11:40 Uhr 4 Min.

Pfarrer Stefan Meyer verlässt Obernburg und beginnt am 1. Dezember 2023 seine neue Pfarrstelle in Würzburg-Lengfeld im ökumenischen Zentrum. Er fühlte sich hier sehr wohl. Aber jetzt ist für ihn die Zeit gekommen, nochmal etwas Neues zu wagen.

Herr Meyer, was hat Sie zu dem Wechsel bewogen?

Ich war jetzt sehr lange in der Obernburger Kirchengemeinde. Ich habe viel Schönes und Ereignisreiches erlebt und fühle mich sehr wohl hier. Aber jetzt war die Zeit, nochmal etwas Neues zu wagen.

Was für eine Aufgabe erwartet Sie dort?

Wie der Name es schon erahnen lässt, ist das eine Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde, die ganz starken Bezug hat zur ökumenischen Kooperation. Die Katholische und die Evangelisch-Lutherische Gemeinde haben einen gemeinsamen Campus und sind strukturell stark miteinander verzahnt. Und das schon seit 50 Jahren. Das hat mich gereizt, um meine ökumenischen Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte, an diesem neuen Ort einzubringen.

Wie war die Reaktion ihrer Gemeindemitglieder?

Einige waren schon überrascht, weil es jetzt doch ganz schnell ging mit dieser Entscheidung. Aber es gab auch Verständnis dafür, dass ich mich neuen Herausforderungen stellen möchte.

Gibt es schon einen Nachfolger für Sie in Obernburg?

Das fragen verständlicherweise fast alle. Aber so schnell geht es nicht. Nach meinem Weggang wird die Stelle neu ausgeschrieben und ich hoffe, dass sie zum nächsten Sommer neu besetzt wird. Dem Kirchenvorstand ist dabei ganz wichtig, dass auch der neue Stelleninhaber oder die neue Stelleninhaberin oder ein Pfarrehepaar die starke ökumenische Arbeit hier vor Ort weiterführt.

Was meinen Sie damit genau?

Seit vielen Jahren arbeiten hier in Obernburg, Elsenfeld, Mömlingen und Erlenbach die unterschiedlichen christlichen Gemeinden eng zusammen. Katholische, orthodoxe, evangelisch-lutherische und freikirchliche Gemeinden haben sich in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Main-Mömling-Elsava (ACK) zusammengeschlossen. Vieles machen wir dabei gemeinsam, ohne das eigene Profil dabei zu verlieren. Dabei ist das gegenseitige Vertrauen und Verständnis gewachsen. Ich bin dankbar, dass ich seit 2015 den Vorsitz führen durfte.

Was bleibt Ihnen als Obernburger Pfarrer am meisten im Gedächtnis?

Oh, da gibt es sehr Vieles. Gerade in den letzten Wochen kommen ganz viele Erinnerungen hoch. Um kurz drei Dinge zu nennen: Erstens die gemeinsame Zeit mit den Konfirmanden und Jugendlichen, auch in der Schule. Christsein gemeinsam zu leben versuchen, über die Altersgrenzen hinweg. Zweitens die gemeinsamen ökumenischen Projekte, die ich mit Holger Oberle-Wiesli, dem katholischen Pastoralreferenten aus Elsenfeld geplant und durchgeführt habe, wie die jetzt 20-jährige Bildungsreihe "Ökumenische Profile" oder die Ökumenischen Ehejubiläumsgottesdienste und auch die Ökumenischen Pfingstvespern in der St. Gertraud-Kirche. Und drittens die Gründung der ACK Main-Mömling-Elsava in den Jahren 2015 und 16 mit all den Menschen aus unterschiedlichen Traditionen und Konfessionen, die einem lieb und teuer geworden sind. Letztlich sind es ja die vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte, und die es mir immer leicht gemacht haben Pfarrer in Obernburg zu sein.

Wird Ihnen der Abschied von der Römerstadt schwer fallen?

Das können Sie mir glauben. Ich bin schon etwas wehmütig, wenn ich daran denke, nicht mehr hier zu sein. 17 Jahre habe ich mit meiner Frau hier gelebt. Halb oben auf dem Berg mit Blick über meine Gemeinde. Das wird mir fehlen. Die Menschen, der Ort und die Landschaft, die mir zur Heimat geworden sind.

Was war positiv?

So vieles, ich weiß gar nicht wo ich da anfangen soll. Einiges habe ich ja bereits genannt. Ich denke ich bin hier angekommen. In der Gemeinde wurde ich von Anfang an gut aufgenommen und im Kirchenvorstand war es immer konstruktiv. Eine gewinnende Zeit.

Gab es auch Sachen, die negativ waren und die Sie bedauern?

Natürlich habe ich auch Fehler gemacht und habe meinen eigenen Ansprüchen und denen anderer nicht immer genüge getan. Gerne hätte ich alles gemacht, aber der Tag hat seine begrenzenden Stunden. Da fiel auch einiges unter den Tisch. Bei einzelnen Situationen und Menschen tut es mir aufrichtig leid. Ohne Wenn und Aber.

Was war die größte Herausforderung?

Wahrscheinlich der Verkauf des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in Elsenfeld. Da sind bei einigen in der Gemeinde Wunden und Narben geblieben, dass wir es nicht behalten haben. Aber es war finanziell nicht mehr tragbar und zu wenig ausgelastet. Wie gut, dass das Gebäude mit der Rum-Orthodoxen Kirche Heiliger Paulus von Antiochien einen Käufer gefunden hat, der auch weiterhin kirchliches Leben in den Mauern gewährleistet. Schade, dass ich die Fertigstellung des Umbaus zu einer orthodoxen Kirche nicht mehr erleben kann.

Was empfehlen Sie ihrem Nachfolger?

Mit Empfehlungen für Nachfolger sollte man immer vorsichtig sein. Aber sicherlich ist ökumenische Offenheit und Kooperationsbereitschaft mit anderen Playern eine gute Voraussetzung für ein gelingendes Gemeindeleben. Ich kann diese Pfarrstelle nur wärmstens empfehlen. Hier sind viele tolle Menschen, Kommunen und Vereine, Institutionen und Kulturschaffende, die gerne mit unserer Kirchengemeinde zusammenarbeiten. Und die ökumenischen Partnergemeinden sowieso.

Würden Sie heute wieder Theologie studieren und Pfarrer werden?

Tatsächlich ja. Ich bin gerne Gemeindepfarrer und treibe gerne unheimlich Theologie. Doch ich würde heute mehr versuchen, dass das Leben und die Arbeit etwas besser ausbalanciert sind. Auch der Input von außen, auf Tagungen, Fortbildungen und bei geistlichen Angeboten ist unheimlich wichtig, damit die Freude am Alltäglichen nicht verloren geht.

Die Zahlen der Kirchenaustritte steigen rasant an. Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche. Braucht es Veränderungen?

Veränderungen sind schon im Gang. Strukturell sowieso, auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Und das wird noch viel mehr werden müssen. Entscheidend aber ist etwas anderes: Als christliche Kirchen haben wir einen ganz großen Schatz, das befreiende Evangelium von Jesus Christus. Ich bin nach unserem Verständnis nicht auf mich selbst zurück geworfen, wenn ich scheitere, sondern lebe vielmehr ganz aus Gottes Gnade. Denn ich bin schon gerettet. Ich muss nichts dafür tun, dass Gott mich liebt, sondern kann, entgegengesetzt aus der Liebe Gottes, die er mir schenkt, leben. Wenn es uns in den christlichen Kirchen gelingt, dies zu vermitteln, dann mache ich mir keine großen Sorgen.

Sie machen sich keine Sorgen?

Der Apparat, die Gebäude, die Strukturen, die Anzahl der Gemeindeglieder, die finanziellen Möglichkeiten mögen sich ändern. Und da müssen wir schauen, wie wir auf diese neuen Herausforderungen reagieren. Wichtig aber ist nicht aufzuhören davon zu erzählen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, sondern das wie es wir Lutheraner besonders hervorheben: Dass wir von Gott gerechtfertigt, also bereits gerecht gesprochen sind. Denn wir leben aus seiner Gnade.

Abschiedsgottesdienst: Sonntag, 19. November, um 14.30 Uhr in der Christkönigkirche in Elsenfeld. Abschiedsfeier im Anschluss im Pfarrheim St. Gertraud in Elsenfeld.

Martin Roos