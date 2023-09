Pfarrer Otto Halk wird 80 Jahre alt

Kirche: Über 40 Jahre Pfarrer in Sommerau

Miltenberg 01.09.2023 - 17:17 Uhr < 1 Min.

Feiert am Sonntag 80. Geburtstag: Pfarrer Otto Halk. Archivfoto: Harald Schreiber

Halk wurde 1943 in Würzburg geboren und wuchs in Rettersheim auf. 1963 machte er das Abitur am Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg und trat ins Noviziat der Benediktiner in Münsterschwarzach ein. Nach Studien in Sankt Ottilien, Würzburg und Tübingen wurde er am 10. Juli 1971 von Bischof Josef Stangl in der Abteikirche Münsterschwarzach zum Priester geweiht. Anschließend war er Kaplan in Stadtschwarzach und Schwarzenau.

1974 wechselte Otto Halk als Kaplan nach Sommerau und wurde dort 1975 Pfarrverweser. Im Jahr 1977 wurde er in die Diözese Würzburg inkardiniert und zum Pfarrer von Sommerau ernannt. Zudem wurde er stellvertretender Leiter der Cursillo-Bewegung. 1991 wurde er zudem Bezirkspräses des Kolpingwerks für den Bezirk Obernburg. Von 2001 bis 2006 war er zugleich Dekanatsbeauftragter für Ökumene im Dekanat Obernburg sowie Notfallseelsorger. Außerdem wurde er 2001 Leiter des Pfarrverbands Kleinwallstadt, der 2010 aufgehoben wurde.

2018 ging Halk in den Ruhestand und lebt seit 2022 in Miltenberg, wo er sich als Seelsorger im Haus Maria Regina einbringt . Er hilft weiterhin in der Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft Sankt Wendelinus, Röllbach im Pastoralen Raum Erlenbach mit. Pressemitteilung des Bischöflichen Ordinariats Würzburg