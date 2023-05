Pfarrer Manfred Hauck im Alter von 80 Jahren gestorben

Glaube: An vielen Stellen im Kreis Miltenberg gewirkt

Miltenberg 30.05.2023



Gestorben: Pfarrer Manfred Hauck.

Hauck wurde 1942 in Würzburg geboren und wuchs im Külsheimer Stadtteil Hundheim auf. Nach dem Besuch der Volksschule lernte er Maschinenschlosser und Formenbauer für Metallguss. Nach mehreren Berufsjahren und dem Besuch des Abendgymnasiums Marianum in Neuss legte er 1973 das Abitur ab. Von 1974 bis 1979 studierte er Philosophie und Theologie in Freiburg im Breisgau.

Am 20. Mai 1982 wurde Hauck in der Jesuitenkirche in Mannheim zum Priester geweiht. Danach war er Kaplan in Meßkirch und von 1984 bis 1985 Pfarrverweser in Lörrach. Von 1985 bis 1994 wirkte Hauck als Missionar in Brasilien. Die ersten Jahre war er in Eirunepé im Amazonasgebiet im Einsatz. Er besuchte dort vor allem mit dem Kanu die vielen kleinen Flusssiedlungen. Ab 1989 betreute er die Urwaldpfarrei Porto Walter.

1994 kehrte er nach Deutschland zurück und half zunächst in der Seelsorge in Miltenberg und ab 1998 auch in Bürgstadt. Ab 2000 wirkte Hauck als Pfarradministrator in Altenbuch und Breitenbrunn, ehe er 2001 in die Diözese Würzburg inkardiniert und Pfarrer von Eichenbühl und Heppdiel wurde. Im Jahr 2009 wechselte er nach Altenmünster und wurde zum Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft Liborius Wagner Markt Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt mit dem Titel Pfarrer ernannt.

Seit 2018 war Hauck im Ruhestand, den er in Altenmünster verbrachte. Der Termin für Requiem und Beisetzung steht noch nicht fest.

