Pfarrer Jarosch verabschiedet sich aus Mömlingen

Wechsel nach Großostheim

Mömlingen 04.10.2023

Pfarrer Manfred Jarosch verabschiedet sich mit einem Gottesdienst aus Mömlingen. Er wechselt in den benachbarten Pastoralen Raum Aschaffenburg-West.

Wie unser Leser Friedrich Frank vom Abschiedsgottesdienst berichtet, war es Manfred Jarosch ein Anliegen, seine letzte Messe in Mömlingen mit Dekan Michael Prokschi, Pfarrer Josef Schachner, Pater Joachim Schwind, Pater Alessio und Diakon Martin Höfer zu feiern. Es sei festlich, aber auch besinnlich gewesen, schreibt Frank. Jarosch sagte anlässlich des Erntedankfests: "Es ist nicht selbstverständlich, dass die Ernte reich ausfällt. Der Klimawandel und die Bewahrung der Schöpfung sind deshalb eine besondere Aufgabe." Als persönliche Note habe er die Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft im Sinne des Evangeliums in den Mittelpunkt gestellt und unter anderem aus dem Petrusbrief an die Philipper gelesen.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Werner Schmitt dankte Jarosch für sein Engagement, schreibt uns Friedrich Frank weiter. Er habe demnach seine Kompetenz etwa bei der Neugestaltung des Kirchplatzes, der Renovierung des Pfarrhauses und der Kirchenrenovierung mit neuer Orgel in Eisenbach gelobt. Jarosch stehe außerdem für eine neue Gottesdienstordnung, die Neugestaltung der Kommunionkatechese und neue Wortgottesdienstleiter, habe Schmitt gesagt. Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) habe unter anderem die Bereitschaft Jaroschs hervorgehoben, Verantwortung zu übernehmen, berichtet Frank. Seinem Primizspruch sei er laut Scholtka damit treu geblieben. Er lautete: "Vieles vollbringt, wer viel Liebe hat. Vieles vollbringt, wer eine Sache recht tut." Ein eigens gegründeter Projektchor unter der Leitung von Markus Heinrich umrahmte musikalisch den Gottesdienst.

Laut Meldung des Bistums Würzburg aus dem April ist Jaroschs neuer Wohn- und Dienstort der in der nahen Nachbarschaft gelegene Großostheimer Ortsteil Ringheim.

Kevin Zahn