Pfarreijubiläum endet mit Konzert

Großwallstadt 10.11.2023 - 19:10 Uhr < 1 Min.

Den Abschluss der Aktivitäten zum 650. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung der Pfarrei bilden ein Pontifikalamt am Christkönigssonntag, 26. November, mit dem Vertreter des Hl. Vaters in Deutschland, dem Apostolischen Nuntius aus Berlin, Erzbischof Nikola Eterovic sowie ein besonderes Konzert am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember.

Schon im März am Josefstag hatte ein festlicher Gottesdienst mit dem ehemaligen Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann stattgefunden. Das Hochfest der Patrone Bavaria eröffnete Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg mit einem Pontifikalamtes mit anschließender Lichterprozession. An Christi Himmelfahrt besuchte dann Weihbischof Ulrich Boom Großwallstadt und feierte auf den Mainwiesen ein Pontifikalamt mit den Gläubigen des pastoralen Raums Obernburg.

Im Juni stand die Tageswallfahrt zur Jungfrau der Armen von Banneux auf dem Jubiläumsprogramm, gefolgt von einer einwöchigen Wallfahrt nach Altötting, Maria Plain, Mariazell, Heiligenkreuz, Mayerling, Klein Mariazell, Stift Rein und Regensburg.

Als »Sahnehäubchen« zum Jahresende gibt es am zweiten Adventssonntag um 17 Uhr ein vorweihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche mit »Benjamin Grund und den Stimmen der Berge«, welche die Weihnachtsgeschichte nach Ludwig Thoma sowohl musikalisch als auch szenisch darstellen.

IKarten im Vorverkauf gibt es in allen Pfarrbüros des pastoralen Raumes, im Bürgerbüro der Gemeinde Großwallstadt, sowie an der Abendkasse.

kü