Perfekter Soundtrack für lauen Sommerabend

Open Air der Amorbacher Zehntscheuer mit Unplugged und Café del Mundo

Amorbach 23.07.2023 - 14:24 Uhr 2 Min.

Eine tolle Atmosphäre, mit viel Spielfreude vorgetragene, abwechslungsreiche Musik sowie ein dankbares Publikum zeichneten das Open Air der Amorbacher Zehntscheuer am Samstag unter dem Motto "Gitarrenklänge an einem Sommerabend" aus. Unser Bild zeigt das Duo Café del Mundo bei seinem Auftritt. Die aus Amorbach stammende Gruppe Unplugged sprang für den kurzfristig verhinderten Stefan Eichner ein und begeisterte mit schönen Klängen im Fahrwasser von Folk, Blues und Swing.

Die Veranstaltung fand direkt neben der Spielstätte statt, somit konnte diese direkt für Getränkeverkauf und Co. genutzt werden. Mike Bauersachs, erster Vorsitzender des Kulturkreises Zehntscheuer, zeigte sich in seiner Begrüßungsansprache erfreut, die vielen Gäste zur zweiten Auflage des Open Airs begrüßen zu können.

Krankheitsbedingter Ausfall

Der Abend begann vor allem für diejenigen, die sich auf Stefan Eichner mit seinem Reinhard-Mey-Coverprogramm gefreut hatten, mit einer weniger guten Nachricht: Der Auftritt könne krankheitsbedingt nicht stattfinden - würde aber bei Gelegenheit nachgeholt. Kurzerhand aber habe mit der aus Amorbach stammenden Gruppe Unplugged Ersatz organisiert werden können.

Wie sich herausstellen sollte, war die an diesem Tag in einer Trio-Variante mit Sänger und Gitarrist Dieter Scharpegge, Sängerin und Gitarristin Christine Scharpegge, die auch weitere Instrumente mit einbrachte, sowie Sängerin Frauke Laier aufspielende Gruppe eine sehr gute Wahl. Vor allem, aber nicht nur, weil sie mit ihrem im Bereich Folk, Blues und Swing als Eckpfeiler einzuordnenden Sound bestens zum Konzept von Gitarrenklängen an einem Sommerabend passte und sich richtig ins Zeug legte, den Besuchern Abwechslung und Klasse bot, dabei aber immer sehr sympathisch, bodenständig und authentisch agierte.

Mit den zwei sechssaitigen Akustikinstrumenten sowie den drei Gesangsstimmen wurde ein wohliges Ambiente erzeugt. Im Folgenden gab es viele verschiedene Songs zu hören, die trotz aller Unterschiede immer mit viel Feingefühl arrangiert und umgesetzt waren. Beispiele für das Talent von Unplugged, anderen Stücken eine eigene Note zu verleihen und dennoch den Respekt vor dem Original zu bewahren, waren das getragene »Ain't No Sunshine« oder ein schwungvolles »Mrs. Robinson« von Simon & Garfunkel. Mit »Über den Wolken« gab es ein Trostpflaster für diejenigen, die das Reinhard-Mey-Programm von Eichner gerne gehört hätten.

Nach einer kurzen Umbaupause betraten Café del Mundo die Bühne. Das Duo, bestehend aus Jan Pascal und Alexander Kilian, startete mit dem Stück »Una Mattina« aus dem Soundtrack des Films »Ziemlich beste Freunde«. Sofort wurde deutlich, dass hier absolute Vollprofis am Werk sind, die - bei aller Qualität - auch viel Lockerheit, Spontanität, Ausdrucksstärke und Spielfreude an den Tag legten. Was sich insgesamt bei den beiden zeigte und die Anwesenden immer wieder aufs Neue begeisterte: die grandiose Abstimmung von Pascal und Kilian im Zusammenspiel, die wunderbare Art und Weise der niveauvollen Melodieführung und wie sie sich immer wieder die musikalischen Bälle zuspielten. und ihr Gitarrenspiel im Gesamten harmonierte.

Vielseitiges Repertoire

Die unterschiedlichen Stücke zeigten viele Seiten des musikalischen Schaffens des Duos. Schon bei der zweiten Komposition »A Sky Full Of Stars« ging es sehr schwungvoll zur Sache und die beiden Protagonisten auf der Bühne hatten sofort das Publikum auf ihrer Seite, das kräftig rhythmische Unterstützung gab.

An Überraschungen gab es einiges und mit langsam einsetzender Dämmerung wurde eingangs beschriebene Atmosphäre des Abends nochmals unterstrichen, das Duo lieferte den perfekten Soundtrack dazu. Ein einzigartiges Open Air, für das sich viele sicher jetzt schon die dritte Auflage in 2024 wünschen dürften.

Marco Burgemeister