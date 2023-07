Bürgstädter fährt per E-Bike nach Santiago de Compostela

Reinhard Stowasser erfüllt Lebenstraum

Bürgstadt 26.07.2023 - 18:11 Uhr 2 Min.

Reinhard Stowasser hat mit seinem E-Bike das Ziel seiner Reise erreicht: Er ist von Bürgstadt bis zur berühmten Kathedrale in Santiago de Compostela geradelt. Fotos: Reinhard Stowasser Beeindruckend: Die morgendliche Messe in der Kirche Ste-Marie-Madeleine mit den Schwestern im weißen Ornat. Faro de Fisterra - das früher vermeintliche Ende der Welt. Auch dort macht Reinhard Stowasser auf seiner Reise Halt.

Er fuhr nach Santiago de Compostela und wieder zurück. Mit diesem Abenteuer erfüllte er sich einen lange gehegten Traum.

Schon 2019 war diese Tour fest geplant; Stowasser wollte eigentlich im März 2020 starten, aber dann kam die Pandemie, er musste das damals schon gepackte Fahrrad wieder entpacken. Drei Jahre später konnte er endlich los.

30 Kilogramm Gepäck

Am Ostermontag, 10. April, startete er in Bürgstadt voller Hoffnungen bei bewölktem Himmel und mit 30 Kilogramm Gepäck und Ersatzakku. Gleich zu Beginn der Tour war es total verregnet - und nach drei Tagen hat der Hintern wehgetan. Aber das hat sich beides während der Tour relativiert. Danach war das Wetter besser und der Hintern gewöhnte sich an die täglichen Turbulenzen.

Es ist nicht die erste Reise in der Art, Stowasser ist schon erprobt in Sachen Härtetests. Der Bürgstadter fuhr zunächst über den Rhein Richtung Frankreich, dann nach Spanien und wieder über Frankreich zurück nach Deutschland (ausführliche Route siehe Grafik). Stowasser hatte in der langen Zeit jede Menge erlebt, gesehen und gehört. Bestimmte Erlebnisse würde er nicht mehr so schnell vergessen, zum Beispiel eine Übernachtung in einem alten Schloss im Chateau Puyferrat bei Saint Astier (am französischen Pilgerweg Via Lemovicensis), in dem er sich ein bisschen wie ein Schlossherr fühlte. Oder der Aufenthalt in einer kirchlichen Unterkunft in Vezelay. Da ging er zu einer Messe um 7 Uhr in der Ste-Marie-Madeleine-Kirche mit Ordensschwestern, die alle im weißen Ornat schöne Chorgesänge von sich gaben. Das sei für ihn sehr beeindruckend gewesen.

»Absolut imposant sind natürlich auch die verschiedenartigen Landschaften, vor allem in Frankreich und Spanien gewesen. Ich traf auf weitläufiges Grün, große felsige Straßenwände, außergewöhnliche Architektur in den Städten oder das Meer - und in dem ein oder anderen Ort, wo es mir gefiel, blieb ich einfach ein bisschen länger«, so der Fahrradpilger. Teilweise habe er dafür sogar geplante Strecken verkürzt, um einfach mehr Zeit für Sehenswürdigkeiten zu haben.

Noch nie so lange unterwegs

Jetzt, nach diesem großen Abenteuer gilt es, die Bilder zu sortieren und sich wieder umzugewöhnen. Drei Monate lang war er noch nie von Zuhause weg. Seine Frau Ursula war auch nicht wirklich begeistert, was ihm auch leidtat, - und so hat er versprochen, nicht mehr so lange wegzufahren. Eine Fahrradtour wird es sicher wieder geben. Aber neben all dem schönen Gefühl, diese große Tour, diese Freiheit und schöne Landschaften erleben zu können, fuhren aber auch immer ein paar Bedenken mit: Ob alles gut geht, ob das Fahrrad ganz bleibt, ob das mit den Unterkünften klappt und dass er keine Wetter-Extreme erlebe und so weiter.

Reinhard Stowasser hatte Glück. Alles sei glattgelaufen. Er hat nur mal Badeschlappen verloren und sich wieder ein neues Paar gekauft. Denn Badeschlappen gab's überall: Sie scheinen ein wichtiges Pilgerutensil zu sein.

ANJA KEILBACH