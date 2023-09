Paula Prints Begleiterin erzählt

Unsere aktuellen Randnotizen

Freundlicherweise hat Paula Print in Hobbach die Torte mit ihren Kollegen vor Ort geteilt - lecker! Generell erleben die Zeitungsente und ihre Begleiterin so einiges zusammen.

Die Zeitungsente fährt gerne bei mir im Auto zu den Terminen mit, da sie mit ihren kurzen Füßchen sonst ziemlich lange unterwegs wäre. So zum Beispiel vor ein paar Wochen, als Paula in die Instrumentensammlung der Uni Würzburg hineinschnuppern durfte. Alleine hätte sie Tage im Voraus loslaufen müssen. Wenn sie gerade mal nicht unterwegs ist, hat sie einen festen Platz in meinem Homeoffice. Auf einem Stuhl fühlt sie sich wohl. Sie hat sich sogar schon mit meiner Hauskatze angefreundet, die Paula nach jedem Ausflug ausführlich beschnuppert.

Egal, wo Paula gerade ist - ihr fliegen stets die Herzen zu. So wurde sie an der Bürgstädter Grundschule von winkenden Kindern auf dem Pausenhof empfangen. Alle wollen ihr hallo sagen und die Hand schütteln. Manchmal reißen sich die Kinder sogar regelrecht darum, sie auch mal im Arm halten zu dürfen. Nur die ganz Kleinen zieren sich ab und an schon mal ein wenig, das für ihre Maßstäbe sehr große Tier in Empfang zu nehmen.

Gut verständliche Sätze

Aber auch Erwachsene lieben die Ente mit der blauen Schleife. Wenn Paula Fragen stellt, antworten die Männer und Frauen meist auf Anhieb in Sätzen, die auch für Kinder und Jugendliche gut verständlich sind. Und im Eschauer Ortsteil Hobbach wurde Paula Print sogar einmal mit einer selbst gemachten Torte überrascht, die mit kleinen Zeitungsenten dekoriert war.

Auch vor Ausflügen in die Natur ziert sich Paula nicht. So war sie schon beim Waldtag eines Leidersbacher Kindergartens mit dabei. Dort durfte sie mit Kindern zwischen den Bäumen herumtollen und auf einem Holzpferdchen mitreiten. Im Mönchberger Wald half sie dann, einen Bachlauf für Libellen freizuräumen. Zusammen mit Grundschülern schaffte sie Äste und Zweige beiseite. Und im Klingenberger Wald, wo sie den Esskastanien-Lehrpfad erkundete, zersägte ein Förster extra einen Baum, damit sie auf dem herbstlichen Ausflug weiterkam.

Das Einzige, was es für mich als Paulas Begleiterin zu beachten gibt, ist, dass ihr schwarz-weißes Federgewand nicht zu dreckig wird. Denn freiwillig in die Waschmaschine gehen? Da ziert sich unsere Zeitungsente doch sehr.

Julie Hofmann