Paul Childers rockt das Beavers

Gitarrenkünste aus Nashville in Erlenbach

Erlenbach a.Main 25.05.2023 - 15:40 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Paul Childers überzeugt am Mittwoch im Erlenbacher Beavers mit Gitarrenspiel der Königsklasse, tollen Songs und starker Gesangsleistung.

Der aus Nashville stammende Musiker versteht es hervorragend, verschiedene Einflüsse wie große Portionen Blues, Rock, Pop zu einem charaktervollen Trademark-Sound zu vermischen sowie das Ganze auch noch hier und da mit Elementen aus Bereichen wie Rhythm and Blues, Jazz und Soul zu würzen.

Schon zum Einstieg gab es eine wunderbare Kostprobe von Childers exzellenten Künsten an der Sechssaitigen: Rockig, bluesig, mit viel Leidenschaft. Seine Stimme entpuppte sich als perfekt, um authentisch-erdiges Liedgut auch auf lyrischer Ebene adäquat zu präsentieren. Der Opener war aber zunächst nur ein kleiner Einblick in den riesengroßen musikalischen Kosmos von Childers und Band. Schon mit der zweiten Nummer, dem Stück »Working On Me«, wurden zahlreiche neue akustische Facetten unter Beibehaltung der zuvor gesetzten Ausrufezeichen in die Musik integriert. Wesentlich ruhiger als die Vorgänger-Nummer, mit sich langsam und geschickt aufbauenden Arrangements, war auch dieses Werk bestens inszeniert.

Die Musiker an seiner Seite verstanden es über den ganzen Auftritt hindurch, Childers gekonnt die musikalischen Bälle zuzuspiele. Die klassischen Stilelemente werden von Childers und Band mit vielen eigenen Ideen und modern-frischem Anstrich weiter entwickelt. Stellvertretende Highlights: »Perfect Man« mit seiner schönen Atmosphäre und sehr gefühlvollem Anstrich, »Naked Poetry« als tolle Achterbahnfahrt in Ausdruck und Songverlauf.

Respektvolle Zitate

Showtechnisch wurde den Besuchern viel geboten, neben steter, sympathischer Interaktion mit den Menschen vor der Bühne unternahm Childers mehr als einmal während eines Song seinen Ausflug ins Publikum, was jedes Mal für begeisterte Reaktionen sorgte. Material von anderen Künstlern wurde mit Würde und Respekt für das Original zitiert. »Every Little Thing She Does Is Magic« von The Police, markierte den finalen Glanzpunkt eines denkwürdigen Abends.

Marco Burgemeister