Othmar Brüggemann neu im Kloster Engelberg

Glaube: Gottesdienst mit Vorstellung am Sonntag, 3. September

Großheubach 30.08.2023 - 12:25 Uhr 1 Min.

Othmar Brüggemann.

Othmar Brüggemann wurde 1960 in Halle/Saale geboren. Sein Vater, von Beruf Lehrer, hatte sich mit dem Regime der DDR angelegt. Folglich konnte sein Sohn das zum Studium benötigte Abitur auf dem gewöhnlichen Schulweg an einer polytechnischen Oberschule (POS) nicht bekommen. Brüggemann Junior erlernte den Beruf eines Meliorationstechnikers und schloss diese Ausbildung mit dem Abitur ab. Damit war das Studium der Theologie und der Philosophie in Erfurt möglich. Bischof Johannes Braun weihte Bruder Othmar am 27. Juni 1987 zum Priester. In den Orden der Franziskaner ist er 1980 eingetreten, sein Noviziat legte er im Kloster Dingelstädt im thüringischen Landkreis Eichsfeld ab.

Vielfältiges Wirken

Der Tradition des franziskanischen Ordens folgend, wirkte Bruder Othmar als Gemeindeseelsorger, Klinikseelsorger, Wallfahrtsseelsorger, Hospiz- und Obdachlosenseelsorger, Seelsorger für behinderte Menschen und begleitete Menschen als Logotherapeut. Dazu hatte er eigens Studien für die Logotherapie und Existenzanalyse absolviert. Seine Kenntnisse und Fähigkeiten will er auch weiter den Menschen zugutekommen lassen.

Historische Romane zählen zur bevorzugten Literatur für Bruder Othmar und er hört gerne klassische Musik. Soweit es ihm die Zeit ermöglicht, will er bald den angrenzenden Spessart und Odenwald erkunden. Dabei aber immer den Kontakt zu den Mitmenschen suchen, um mit ihnen den Glauben zu teilen. »Das gemeinsame unterwegs sein, gemeinsam Sorgen und Nöte teilen, seien ja wesentliche Inhalte des täglichen Lebens«, so Bruder Othmar. Dazu wolle er gerne seinen Beitrag leisten. Übrigens ist Bruder Othmar mit dem ebenfalls auf dem Engelberg lebenden Guardian Dietmar Brüggemann weder verwandt noch verschwägert. »Nur über Adam und Eva«, könne er mit ihm verwandt sein, so augenzwinkernd Bruder Othmar.

Am kommenden Sonntag, 3. September, wird sich Bruder Othmar Brüggemann um 10.30 Uhr bei einem Gottesdienst in der Klosterkirche auf dem Engelberg vorstellen. Gerne wird er dann anschließend vor der Kirche Fragen beantworten und Gespräche mit den Menschen suchen.

