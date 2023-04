Ostercamps des Circus' Blamage in Teamarbeit organisiert

»So und jetzt al­le mit an­pa­cken«, hallt es am Sams­tag über die Wie­se ne­ben der Volks­schu­le in Mönch­berg, wo der Kin­der- und Ju­gend­cir­cus Bla­ma­ge sein dies­jäh­ri­ges Os­ter­camp auf­ge­schla­gen hat. Statt ei­ner Ken­nen­lern­run­de mit Spie­len, wird der Zu­sam­men­halt der 47 Ju­gend­li­chen und der rund sie­ben Trai­ner an­der­wei­tig ge­stärkt: So müs­sen die ge­wal­ti­gen Mas­te des Haupt­zelts durch Team­work in Po­si­ti­on ge­bracht wer­den.