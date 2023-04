Ortsdurchfahrt in Roßbach freigegeben

Kürzere Bauzeit als geplant

Leidersbach 23.04.2023 - 12:25 Uhr 1 Min.

Freigabe der Ortsdurchfahrt in Roßbach (von links): Sindy Naumann, Achim Fries, Harald Weber, Marcus Weber, Harald Klug, Jens Marco Scherf, Michael Schüßler und Klaus Schwab.

Dabei wurden 500 Meter Mischwasserkanäle erneuert, 300 Meter Kanal ertüchtigt und alle Haushalte mit neuen Hausanschlüssen versehen. Auch wurde die Wasserleitung auf kompletter Länge ausgetauscht und eine neue Bachverrohrung durchgeführt.

In kurzen Worten lobten Bürgermeister Michael Schüßler, Landrat Jens Marco Scherf, Klaus Schwab vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg sowie Harald Klug vom Ingenieurbüro und Marcus Weber von der Baufirma Kunkel das gute Zusammenwirken der beteiligten Behörden und Firmen. Es ging auch um das hervorragende Verständnis in der Bevölkerung.

Weitläufige Umfahrung

Letztlich habe all das dazu beigetragen, dass die Bauzeit wesentlich kürzer war, als ursprünglich vorgesehen. Während der Bauzeit gab es eine Totalsperrung mit weitläufiger Umfahrung.

Wie der Bürgermeister erleichtert feststellte, seien die befürchteten Firmenpleiten durch die Umleitung ausgeblieben. Auf Anfrage gab Volker Pawlik von der gleichnamigen Getränkefirma aber an, dass er trotz der teilweisen Auslagerung seines Geschäftes in andere Räume Umsatzeinbußen von circa 50 Prozent verzeichnet habe. Er freue sich daher über die schnelle Öffnung und hoffe, Kunden zurückgewinnen zu können.

Nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld konnte eingespart werden. Hier zeichnete sich hauptsächlich die Baufirma Kunkel verantwortlich, die mit ihrer Kalkulation fast 1,5 Millionen Euro unter der Kostenberechnung des Ingenieurbüros lag und diese Kosten auch eingehalten habe.

So geht es mit der Ortsdurchfahrt in Leidersbach weiter: Wie informiert wurde, ist die Maßnahme in Roßbach nur der erste Bauabschnitt unter Beteiligung des Landkreises. Denn in Leidersbach seien nochmals zwei Bauabschnitte im Bereich der Kreisstraße geplant.

Zum einen soll die Ortsdurchfahrt in Leidersbach saniert werden, in deren Bereich in einem weiteren Bauabschnitt zwei Brückenbauwerke ertüchtigt werden sollen. Dazu erläuterte Schwab vom Staatlichen Bauamt, dass vor der Sanierung eines Brückenbauwerkes in Leidersbach eine Umfahrung benötigt werde, um Rettungswege für die Anwohner aufrechtzuerhalten. Er versprach, dass diese beim Bau sichergestellt seien. Der Landkreis werde in dieses Projekt circa 1,1 Millionen Euro investieren, teilte Landrat Scherf mit.

Zahlen und Fakten: Sanierung Ortsdurchfahrt Roßbach Bauzeit: Start am 3. Mai 2021, geplante Fertigstellung Ende August 2023 Länge: 826 Meter Gesamtkosten: für Kanal- Wasserleitungs- und Straßenbau 4,93 Millionen Euro Auftragssumme: 3,498 Millionen Euro Baukosten für geschlossene Kanalsanierung: 269.000 Euro Auftragssumme: 244.000 Euro. (zaj)