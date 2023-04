»Oh, wie schön ist Eutergrund«

Blick in den Odenwald: Neues Buch von Autorin Heike Brohm - Grüne melden sich zu B 45 zu Wort - Museumsfest am 7. Mai in Michelstadt

Entdeckung: Mit der Neuerscheinung: »Oh, wie schön ist Eutergrund« beschreibt Autorin Heike Brohm ein idyllisches Fleckchen im tiefen Odenwald und nimmt ihre Leser auch mit auf eine private Erkundungstour. Im Fokus steht der Weiler Eutergrund, der sich im Erbacher Stadtteil Bullau befindet. Mit dem Titel spielt sie auf den bekannten Kinderbuchklassiker »Oh, wie schön ist Panama« von Janosch an. Der Vater der Autorin stammte aus Lengfeld. Dessen Vorfahren lebten mindestens seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert an verschiedenen Orten im hessischen und bayrischen Odenwald. Trotzdem war es für Heike Brohm überraschend, dass sie auch im winzigen Weiler Eutergrund bei Bullau Spuren ihrer Familiengeschichte fand.

Heike Brohm ist promovierte Romanistin und arbeitet in der Erwachsenenbildung, widmet sich zugleich der Heimat- und Familiengeschichte. Hierzu publizierte sie jüngst in den Zeitschriften »Der Odenwald« und »Hessischen Genealogie«. Mit dem nun vorliegenden Werk zeigt sie auf 49 Seiten erneut ihre Leidenschaft für die Region und ihre Fähigkeit, mit Worten poetische Bilder zu kreieren. Ihre Erzählung spiegelt die Schönheit des Odenwalds und die Magie von besonderen Orten, ohne dass das Buch ein bloßes Idyll zeichnet. Das Buch ist im Odenwald-Verlag erschienen (seit Jahresbeginn Gendi-Verlag). Die ISBN lautet 978-3-946265-81-5.

Abwägung: Die Nachricht aus Darmstadt, das Waldstück »Forstwald« in der Gemarkung von Semd (Groß-Umstadt/Kreis Darmstadt-Dieburg) zum Naturschutzgebiet zu erklären, wird von der Odenwälder Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Grüne und dem grünen Landtagsabgeordneten Frank Diefenbach begrüßt. In einer gemeinsamen Erklärung beziehen sie auch Stellung zu den Ausbauplänen der B 45 zwischen Groß-Umstadt und Dieburg, wie diese von SPD, CDU und FDP im Odenwaldkreis und deren Landtagsabgeordneten dieser Parteien weiter gefordert werden. Wie berichtet, hat die CDU-Abgeordnete Sandra Funken (Michelstadt) von »parallelen Planungen des Regierungspräsidiums« gesprochen, die »sofort unterbunden werden« müssten, um den vierspurigen Ausbau der vielbefahrenen Strecke nicht zu gefährden. Auch die Odenwälder SPD stuft die Planungen als »dringend notwendig« ein, um den Pendlerverkehr zwischen den Ballungsräumen und dem Odenwaldkreis zu entlasten.

Diefenbach räumt dazu ein, dass entlang dieser Strecke die Ausweisung eines Naturschutzgebiets anstehe, die mit den Plänen zum Ausbau der Bundesverkehrswege konkurrieren könnte. »Bei der Betrachtung dieser Sachlage wünsche ich mir etwas mehr Weitblick auch für Fragen des Naturschutzes und lehne eine voreilige blinde Fokussierung auf den Bau der B 45 ab«, so Diefenbach, der sich auch als Sprecher für Waldpolitik seiner Fraktion zu Wort gemeldet hat. Er verweist auf die seit 2019 laufende Ausweisung von Naturwäldern als Beitrag Hessens für den Klimaschutz. Das Prüfungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, so Diefenbach, weshalb es geboten sei, »die abwägende Haltung aufgrund der laufenden Anhörung abzuwarten«.

Vorstellung: Das Kulturamt von Michelstadt lädt zum Besuch des neuen Stadtmuseums für Sonntag, 7. Mai, in die historische Kellerei ein. Beim Museumsfest kann bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr die neue Dauerausstellung zur Stadtgeschichte besucht werden. Um 13 Uhr beginnen kostenlose Themenführungen und ein Bastelangebot für Jung und Alt. Fragen sollen neugierig machen auf die Stadtgeschichte: Schon mal dem frühmittelalterlichen Gelehrten Einhard begegnet? Ein Richtschwert aus der Nähe betrachtet? Dem Michelstädter Grafiker Fritz Kredel über die Schulter geschaut? Oder die ältesten durchgebrannten Glühbirnen Michelstadts bestaunt?

Zum Mitmachangebot laden die Modelleisenbahnfreunde Odenwaldkreis ein. An weiteren Stationen entstehen Geschenke wie farbig gestaltete Jutebeutel und Scherenschnitt-Silhouetten von Familienmitgliedern und Freunden. Begleitet wird der Museumstag von Angeboten örtlicher Vereine. Der Förderkreis Historisches Michelstadt öffnet die Kainsbacher Getreidemühle in der Remise in der Kellerei und die Odenwälder Oldtimerfreunde stellen ihre Ensinger-Traktoren vor. Die Nicolaus-Matz-Bibliothek und die Cittaslow-Arbeitsgruppe geben Einblicke in ihre Tätigkeit. Die Stadtbücherei lädt zum Schmökern in ihren Büchern ein. Zur Unterhaltung spielt ab 14 Uhr die Band Jazz-Time.

