Offene Türen zu verborgenen Winkeln

Frühlingsmarkt: Verkaufsoffener Sonntag in Obernburg - Motto »Höfe, Keller, Gärten«

Obernburg 21.03.2023 - 18:10 Uhr < 1 Min.

Zum Altstadt-Bummel lädt Obernburg am verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Ingo Janek

Neben den Marktständen soll es weitere Höhepunkte geben, die »die Leute vor Ort auf die schönen Ecken der Altstadt aufmerksam machen sollen«, erklärt Matthias Kraus vom Stadtmarketing-Verein. Einen davon stellt eine Führung durch das historische Rathaus dar, bei der Bürgermeister Dietmar Fieger über dessen Geschichte berichtet. Abschluss des Rundgangs ist im sonst verschlossenen Gewölbekeller des Gebäudes, der laut Kraus eine verborgene Besonderheit der Stadt ist.

Auch im Römermuseum und in der Stadt gibt es gratis Rundgänge. Der Heimat- und Verkehrsvereins bietet einen Spaziergang »Über den Dächern von Obernburg« auf dem »Franzosenweg« an, der am Runden Turm endet, der zur Feier des Tages ebenfalls zugänglich ist.

Für Jugend und Erwachsene sei die Aufführung des Theatervereins »Granatsplitter« eine kulturelle Attraktion. Für die Jüngsten ist im Bürgerhaus B-OBB Tag der offenen Tür. Der Jugendtreff bietet Osterbasteln und Kinderschminken bei musikalischer Begleitung eines DJ-Kollektivs an.

Vor dem Café Fifty in der Römerstraße baut der Rotary Club Obernburg einen Bücherflohmarkt auf. Dort können Besucher gegen Spende Bücher kaufen. Momentan hat der Verein circa 1000 Werke im Angebot. Er freut sich dennoch über weitere Bücherspenden. Karin Kenntemich erklärt, der Verein wolle mit der Aktion »Menschen im Kreis unterstützen, denen es finanziell nicht so gut geht«. Der Erlös geht an das Café Fifty, das Treffpunkt und soziale Beratungsstelle für Menschen in Arbeitslosigkeit ist. Bücherspenden werden noch bis freitags täglich von 10 bis 16 Uhr im Café Fifty entgegengenommen. Bücher wollen die Rotarier laut Kenntemich auch auf dem Frühlingsmarkt in Erlenbach verkaufen und den Erlös an den dortigen Martinsladen spenden.

elze