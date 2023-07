Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sommerfest anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Abfallanlage in Erlenbach

Blick in Schredderhalle und Müllfahrzeuge

Erlenbach a.Main 18.07.2023 - 16:36 Uhr < 1 Min.

Mit großen Maschinen wird Material in der großen Halle der Müllumladestation geschreddert. Foto: Winfried Zang Großer Andrang herrschte beim Puppentheaterstück "Johnny und das Müllmonster". Foto: Winfried Zang

Landrat Jens Marco Scherf betonte, in den vergangenen Jahrzehnten habe sich viel verändert. Wachsendes Umweltbewusstsein habe dazu geführt, dass Wertstoffe getrennt gesammelt und entsorgt werden. Am 2. November 1998 sei die Müllumladestation Erlenbach in Betrieb gegangen, erinnerte der Landrat. Von hier aus wird der gesamte Restmüll aus dem Kreis Miltenberg zum Verbrennen ins Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt transportiert.

Am Tag der offenen Tür konnten die Besucher sich bei Musik der Band Chocola entspannen, Cocktails genießen - und den Mehrwegbecher mitnehmen, etwas essen und trinken oder bei einem Gewinnspiel teilnehmen.

Viel Spaß bot das Fest auch den vielen Kindern. Vor allem das lehrreiche Stück »Johnny und das Müllmonster«, dargeboten vom Puppentheater LariFari, zog kleine und große Besucher. Es befasst sich thematisch mit der achtlosen Entsorgung von Müll und der Notwendigkeit, Ressourcen zu schonen. Dicht umlagert war auch die Hüpfburg. Mit strahlenden Gesichtern besichtigten die Kinder die Kabinen der Müllentsorgungsfahrzeuge, von denen sich laut Mitteilung der Kreisbehörde auch die erwachsenen Besucher beeindruckt zeigten. In der großen Halle konnte man zusehen, wie die Abfälle in einen Schredder gelangen und abtransportiert werden.

Viele Tafeln im gesamten Bereich der Müllumladestation sorgten an diesem Nachmittag dafür, dass kaum eine Frage unbeantwortet blieb. Wer doch noch etwas wissen wollte, erhielt Auskunft von zahlreichen Mitarbeitern der Kommunalen Abfallwirtschaft, die den Gäste Auskunft gaben.

bam