Projekt »Musik macht stark« auf der Clingenburg

Ensembles und Solisten beweisen Eifer und Können

Klingenberg a.Main 12.09.2023 - 17:46 Uhr 2 Min.

Die Bläserklasse der Mozartschule in Elsenfeld unter der Leitung von Norbert Langenheine auf der Naturbühne der Clingenburg. Fotos: Ruth Weitz

Am vergangenen Sonntag nutzen viele Besucher die Gelegenheit, das Konzert mit Einzelauftritten, im Duo, in einer Band oder im Chor auf der Clingenburg zu verfolgen.

Auftritt und Videoclip

Nicole Kolb betreibt in Röllfeld eine private Musikschule für Kinder und Jugendliche. Überregional bekannt wurde sie 1989 als Sängerin der Gruppe »Mysterious Art«, damals noch unter dem Namen Nicole Boeúf, mit dem Lied »Das Omen«, das es auf Platz Eins der Charts schaffte.

Bereits 2017 hatte die ausgebildete Musicaldarstellerin das Projekt in der Röllfelder Hemmelrath-Halle gestartet, das nicht nur mit einem Auftritt vor Publikum, sondern auch mit professionell gestalteten Videoclips gekrönt wurde. Zwei dieser Clips wurden auf dem Videokanal Youtube eingestellt. Kolb hatte damals im Rahmen der Ferienspiele festgestellt, dass junge Menschen mit einer sinnvollen Freizeitgestaltung begeistert werden können. Im Fokus stand die Musik. Unterbrochen wurde das Jugendprojekt durch die Corona-Pandemie.

Gut zwei Stunden haben sich am Sonntag rund zwei Dutzend Jugendliche auf der Naturbühne der Clingenburg präsentiert. Bürgermeister Ralf Reichwein nutzte die Gelegenheit, die Gäste zu begrüßen und darauf hinzuweisen, dass die Stadt das Jugendprojekt gerne fördert, da es Kreativität und Selbstbewusstsein fördert.

Auftakt von Bläserklasse

Zunächst stieg die Bläserklasse der Elsenfelder Mozartschule unter der Leitung von Norbert Langenheine in das Konzert ein. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter, wobei sich viele begabte junge Menschen präsentierten. Darunter auch Anika-Sara Schmidt aus Röllfeld, die ihre vielfältigen musikalischen Fähigkeiten als Sängerin, Chorleiterin und als Pianistin zeigte. Es standen begabte junge Leute auf der Bühne, von denen in Zukunft sicher noch viel zu hören sein wird. Die jüngste war die kleine Lotta, die mit ihrer Mutter Corinna im Duett sang und von Anika-Sara am Klavier begleitet wurde.

Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren bereits von Anfang an am Projekt beteiligt, andere wiederum sangen oder spielten zum ersten Mal vor Publikum. Die Technik hatte Stefan Pilzweger übernommen, wobei es nicht ganz einfach war, Stimmen und Playback in das richtige Verhältnis zu bringen. Das zeigte sich beim Auftritt des Kinderchores »Free Voice« unter der Leitung von Anika-Sara Schmidt. Hier drängte die Playback-Aufnahme die Stimmen in den Hintergrund. Mit einem kurzen Soundcheck bei den weiteren Auftritten wurde dann eine Diskrepanz vermieden.

Mitreißende Performance

»Musik macht nicht nur stark, sondern macht auch Spaß«, stellte Nicole Kolb in ihrer Moderation fest. Das zeigt sich auch in dem inklusiven Element des Projekts. Felix Schallenberg ist ein Jugendlicher mit Behinderung. Er muss den Liedtext auswendig lernen. Auf der Clingenburg meisterte er seinen Auftritt souverän. Begeistert klatschte das Publikum beim Lied »Sternenregen« im Takt mit und Felix überzeugte zudem mit einer professionell anmutenden Performance.

Nach gut zweieinhalb Stunden waren die Auftritte der jungen Künstler beendet und die Bühne wurde für die Nils Frederik Band freigemacht.

Hintergrund: Stimmen junger Talente zum Projekt »Musik macht stark« Anika-Sara, 17 Jahre, aus Klingenberg-Röllfeld: Vor drei Jahren hat mich Nicole Kolb gefragt, ob ich beim Projekt »Jugend macht stark« mitmachen würde. Da habe ich ohne zu zögern »Ja« gesagt. Anthony, 15 Jahre, aus Obernburg:Ich bin zum ersten Mal dabei. Mit drei Jahren habe ich Gesangsunterricht bekommen und komponiere seit einem Jahr eigene Songs. Der Auftritt hat mir viel gebracht. Suada, 14 Jahre, aus Mönchberg: Bisher habe ich nur bei Schul?veranstaltung gesungen. Hier ist es mein erster öffentlicher Auftritt. Für das Projekt hatte ich mich spontan angemel?det. ()