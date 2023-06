Offene Begegnung von Musik und Tanz

Stimmen zum Projekt TanzLandkreisMiltenberg

Miriam Leysner, Tanzvermittlerin: "Ich arbeite gerne mit jungen Leuten und ich finde es so spannend, wie sich die künstlerischen Elemente miteinander verbinden. In diesem Workshop geht es erstmal darum sich kennen zu lernen. Anschließend schauen wir, wo es hinführen könnte. Ich bin vor allem positiv überrascht über die Vielfalt der Stücke, die von den Jugendlichen ausgesucht wurden. Maria Franzke-Koppold, Klavierlehrerin und Korrepetitorin: "Ich finde das Projekt für die jungen Menschen enorm Lebensbereichernd - auch für die persönliche Entwicklung. Sie lernen auch mal "über den Tellerrand" zu schauen. Ich selbst lerne dabei aber auch unglaublich viel und es freut mich sehr, dass die Musik und der Tanz so über die Landkreisgrenzen hinweg strahlen können."Frank Wittstock, stellvertretender Leiter der Musikschule: "Ich finde das Projekt so großartig, weil unsere Schüler ihren Blickwinkel ändern dürfen auf das was sie seit Jahren machen, also die Musik. Beim TanzLandkreis geht es darum, dass sich mit Musik zwei Kunstformen begegnen und etwas völlig Neues entsteht."Franziska Völker, Querflöte: "Als ich gefragt wurde, fand ich die Idee einfach großartig. Ich habe früher selbst getanzt (in einer Showtanzgruppe) und für mich gehören Bewegung und Tanz einfach zusammen. Ich fand es enorm spannend etwas Neues auszuprobieren und ich finde es toll, das wir zeigen können, was wir als Laienmusiker drauf haben." mwz