Offene Beavers-Bühne für große Vielfalt

Open Mic im Erlenbacher Musikclub

Erlenbach a.Main 05.10.2023 - 14:23 Uhr 1 Min.

Mit viel Abwechslung startete die Open Mic-Reihe - das Konzept der offenen Bühne - am Mittwoch im Erlenbacher Beavers in die neue Saison. Geboten wurde ein gewohnt buntes Programm, hier zu sehen Moderator und Organisator Holle B. bei seinem Auftritt.

Grundidee beim Open Mic: Alleine oder mit Freunden kommen, Instrument(e) und/oder das Engagement für eine eigene Performance mitbringen, auf die Bühne gehen und dem Publikum eigenes Material oder Coversongs präsentieren. Dabei ist es egal, wie alt der Akteur ist, welches Genre er bedient oder mit wie vielen Personen das Ganze dargeboten wird. Damit möglichst viele an die Reihe kommen, gilt als Faustregel: etwa 15 Minuten Programm oder drei Lieder pro Auftritt.

Auch wichtig: Ein Teilnehmer muss nicht zwangsläufig Musik machen. So gab es in der Vergangenheit auch schon Poetry Slam oder Sprachimitatoren auf der offenen Beavers-Bühne. Die Vielfalt, die die Open Mic-Abende ausmachen, war auch am Mittwoch wieder gegeben. Auch immer wieder schön: Es treten sowohl regelmäßige Open Mic-Teilnehmer auf - auch solche, die schon vor 2018 im alten Clubstandort in Miltenberg dabei waren -, als auch Neulinge.

Bunte Mischung an Genres

Organisiert und moderiert wurde Open Mic am Mittwoch wieder von Holle Bergmann, auch bekannt unter Holle B., der ebenfalls einen der Programmblöcke musikalisch gestaltete. Neben ihm gab es eine bunte Mischung an Künstlern und Stilen: Stand-up-Comedy, Gesang zu Playback, fantastische Gitarrenmusik und vieles mehr. Dass alleine im musikalischen Bereich enorm viele Stile von Singer/Songwriter über düster-melancholische Pop/Rock-Songs bis hin zu Schlager gestreift wurden, verdeutlichte: Hier ist jeder willkommen.

Open Mic findet in der Regel an jedem ersten Mittwoch eines Monats statt, der Eintritt ist frei. Der nächste Termin ist ausnahmsweise der Mittwoch, 8. November, da der Mittwoch, 1. November (Allerheiligen), ein sogenannter »stiller Feiertag« ist. Im regulären Turnus findet die darauffolgende Auflage dann am Mittwoch, 6. Dezember, statt. Einlass für die genannten Termine ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Angemeldet oder spontan

Für spontan Entschlossene informiert das Beavers: »Bring einfach Dein Instrument oder Dein Zubehör mit. Komm bitte pünktlich, dann können wir uns unterhalten und Du bekommst Deinen Platz in der Liste. Du brauchst Technik? Es ist ein professioneller Tontechniker vor Ort.« Wer als Band teilnehmen möchte, den bitten die Verantwortlichen ebenfalls um vorherige Kontaktaufnahme.

Kontakt: https://beavers-music.de/kontakt/ oder auf facebook über »Holle Bergmann«, die facebook-Gruppe »Beavers Open Mic Friends« nutzen oder auf Instagram nach @hollebmc (»Holle B.«) suchen.

Marco Burgemeister