Österlicher Brunnenschmuck im Landkreis Miltenberg

Dekorationen mit viel Liebe zum Detail gestalten

Miltenberg 30.03.2023 - 18:05 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Osterbrunnen Osterbrunnen Osterbrunnen Osterbrunnen Osterbrunnen Osterbrunnen

Vor rund 20 Jahren hat die damalige Vorsitzende der Frauen-Union, Inge Buhleier, dieses Schmücken ins Leben gerufen. Bei einem Ausflug 2002 ins Madonnenländchen habe man dort einen prachtvoll geschmückten Brunnen erspäht und wollte sowas in Miltenberg auch haben, erinnert sich Inge Buhleier. Sie hat daraufhin sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Brunnen am Miltenberger Schnatterloch auch geschmückt werden kann.

700 handbemalte Eier

2003 war es soweit. Die damalige Firma Metallbau Breitenbach hat das zweiteilige Eisengestell hergestellt und gestiftet. Schulkinder hatten über 700 Eier ausgeblasen und bemalt, die Inge Buhleier mit den Frauen der FU alle auf dieses Gestell aufgefädelt haben. Damals noch mit echtem Buchsbaum.

Im Laufe der Jahre zeigte sich jedoch, dass die echten Eier oft beschädigt wurden. Auch der Buchsbaum wechselte sehr schnell von Grün zu Braun und es machte sich der Buchsbaumzünsler breit. Daher haben die Frauen zu Plastikeier und künstlichem Buchsbaum gegriffen, was der Pracht keinen Abbruch tat. Der gelbe Osterbrunnen ist seither am Marktplatz nicht mehr wegzudenken.

Nicht nur an Ostern wird geschmückt, auch an Weihnachten. Vor zehn Jahren hatte die damalige FU-Vorsitzende Ursula Leers die Idee, den in Holz eingepackten Brunnen mit Christbaumschmuck aufzuhübschen. In Kooperation mit dem Verein M-City und mit Hilfe der EMB sowie des Bauhofs wurde dem Holzverschlag mit Girlanden und Kugeln ein weihnachtliches Outfit verpasst - seit 2019 sogar beleuchtet.

Schmückeinsätze bei Wind und Wetter

Bei allen Schmückeinsätzen, die die Frauen bei Wind und (oft schlechtem) Wetter ausgeführt haben, gab es im Anschluss Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, auch für die Bauhofmitarbeiter. Inzwischen haben sie diese Aufgabe aus Altersgründen an die Mitarbeiter des Miltenberger Bauhofs übergeben.

Meist sind es ältere Menschen, vor allem Frauen, die Brunnen mit Herzblut schmücken und somit den Ort ein Stück weit bunter machen. In Rüdenau entstand die Idee beim Frauen-Café. Lange hat dort Luise Meixner dekoriert, jetzt hat dies Claudia Bischof mit dem gleichen Helferteam übernommen. In Obernburg verschönern Bauhofmitarbeiter dem Brunnen.

In Schneeberg übernehmen das seit 20 Jahren Roswitha Breunig und ihr Helferteam im Auftrag des Obst- und Gartenbauvereins. In Trennfurt ist es Walter Amrhein, der auch den Weihnachtsbaum im Trennfurter Wald schmückt. Und in Röllbach kümmert sich schon ganz lange Alma Reinhart um das Ostergewand des Brunnens. Der Laudenbacher Brunnen wird vom Obst- und Gartenbauverein geschmückt. Federführend ist hier Michael Breitenbach tätig, seine eifrigsten Helfer sind zahlreiche Kindergartenkinder.

ANJA KEILBACH