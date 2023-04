Ökumenischer Hospizverein will neue Gruppe in Obernburg etablieren

Kinder beim Trauern helfen

Obernburg 21.04.2023 - 12:00 Uhr 3 Min.

Roswitha Buchwald möchte eine neue Gruppe als Treffpunkt für trauernde Kinder aus dem Landkreis Miltenberg anbieten.

Im ersten Moment merkte man dem Mädchen gar nicht an, dass es sich in einem Zustand der Verzweiflung befand. Doch die Kleine war verzweifelt. "Ihr ganzer Glaube ans Leben war erschüttert", sagt Roswitha Buchwald vom Ökumenischen Hospizverein im Landkreis Miltenberg. Die Oma der Zehnjährigen war gestorben. Jene Oma, bei der sich das Kind so wohl gefühlt hatte. Wie klasse war es immer gewesen, mit Oma zu spielen! Und nachts durfte sie sich sogar zu Oma ins Bett und kuscheln.

Kindertrauer kann heftig sein, egal ob Opa gestorben ist, das Meerschweinchen plötzlich nicht mehr lebt oder der Vogelkäfig mit einem Mal leer ist. Roswitha Buchwald weiß nur zu gut, wie schlimm kindliche Trauer sein kann: "Als ich elf Jahre alt war, ist mein Vater nach langer Krankheit gestorben." Inzwischen lebt auch ihre Mutter nicht mehr. Nach dem letzten Todesfall beschloss die 33-Jährige aus Wörth, sich beim Hospizverein zu engagieren. 2019 beendete sie ihre Ausbildung zur Hospizbegleiterin. 2021 absolvierte sie einen Kurs zur Begleiterin für trauernde Kinder. Seither hat sie etwa eine Handvoll Kinder aus dem Landkreis, die einen geliebten Menschen verloren haben, unterstützt.

Eigene Erfahrung als Antrieb

Ihre eigene Erfahrung kommt Roswitha Buchwald für ihr Ehrenamt sehr zustatten. "Es wäre für mich als Mädchen wichtig gewesen, hätte es damals ein Angebot für trauernde Kinder gegeben", erzählt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Das gab es nicht. Von daher blieb die kleine Roswitha mit dem Gefühl zurück: "Ich bin das einzige Kind auf der ganzen Welt, dem so etwas passiert." Das stimmte natürlich nicht. Viele Kinder trauern. Und es ist gut, wenn sie voneinander wissen. Darum plant die Kindertrauerbegleiterin, eine Gruppe für Jungen und Mädchen nach einer Verlusterfahrung im Obernburger Hospizverein zu etablieren. Los geht es, sobald sich drei Kinder in etwa gleichem Alter gemeldet haben.

Es gibt verschiedene Arten, auf den Tod eines geliebten Menschen zu reagieren. Jeder Mensch verhält sich anders. Frauen reagieren tendenziell emotionaler als Männer. Und Kinder reagieren oft ganz anders als Erwachsene. Roswitha Buchwald spricht in Bezug auf Kinder vom "Pfützenspringen": "Vielen Kindern ist es eigen, dass sie sozusagen plötzlich in eine 'Trauerpfütze' hineinspringen, dann sind sie tief in dieser Trauer drin, können aber auch relativ rasch wieder herausspringen." So geht das im Wechsel hin und her. Was der Tod ist, dass er etwas Endgültiges ist, diese Vorstellung entsteht nach ihren Worten entwicklungspsychologisch etwa zwischen dem 6. und 7. Lebensjahr.

Über Stimmungskarten fragt Roswitha Buchwald anfangs ab, wie es den Kindern gerade geht. Selbst wenn Oma oder Opa vor kurzem gestorben sind, kann sich ein Kind in diesem Moment fröhlich fühlen.

Ab dann kann der bloße Gedanken an den Tod schrecklich sein. Oder er kann Fragen aufwerfen, die?, wenn sie unbeantwortet bleiben, Auswirkungen auf das ganze restliche Leben haben können, so Roswitha Buchwald. Eine typische Kinderfrage, die ihr in ihrer Arbeit oft unterkommt und die sicher auch in einer Trauergruppe aufgeworfen würde, lautet: "Wo ist Opa jetzt?" Eine Kindertrauerbegleiterin hat darauf keine eindeutige Antwort. "Ich frage die Kinder dann zurück, was sie sich denn denken, und viele haben schöne eigene Vorstellungen", schildert die freiwillige Mitarbeiterin beim Hospizdienst, die in der Akademie Aidenried am Ammersee für ihr Ehrenamt ausgebildet wurde.

Schuldgefühle

Auch wenn man Großvater ganz arg lieb hatte, hatte man ihn doch manchmal einen doofen Opa geschimpft. Weil er gerade keine Zeit für einen hatte. Oder irgendetwas verboten hat. War das Kind ganz wütend, sagte es aus lauter Ungestüm vielleicht sogar: "Ich mag dich nicht mehr, geh weg!" Und plötzlich war Opa weg. In Kindern, sagt Roswitha Buchwald, können aus diesem Grund starke Schuldgefühle entstehen. Das müsse jeder wissen, der mit trauernden Kindern arbeitet. In ihren Begleitungen lenkt die Trauerbegleiterin deshalb immer wieder mal das Gespräch auf das Thema "Schuld". Um herauszufinden, ob irgendetwas Ungutes in der kindlichen Fantasie wühlt.

Dass es Oma nie mehr anrufen oder ihr nie mehr schreiben kann, ist etwas, das ein Kind verarbeiten muss. Was es für diesen Verarbeitungsprozess alles braucht, weiß das Kind selbst am besten. Anders, als das Erwachsene oft denken, kann es für Kinder laut Roswitha Buchwald gut sein, die ganzen Trauerfeierlichkeiten mitzuerleben: "Viele Kinder wollen davon nicht ferngehalten werden." Äußert ein Kind, dass es mit zur Beerdigung gehen möchte, sollte man ihm deswegen diesen Wunsch erfüllen. Ähnlich verhält es sich mit dem letzten Blick auf den geliebten Menschen: "Kinder müssen einen Toten nicht anschauen, aber wenn sie es wollen, dann sollen sie es tun dürfen."

Ob Kinder heute auf dem Dorf wohnen oder in der Stadt: Der Tod ist etwas Fremdes für sie geworden. Das war früher anders gewesen, erinnert sich Alois Sauer, der Vorsitzende des Ökumenischen Hospizvereins: "Früher hatte der Tod dazugehört." Er selbst wurde in einem Mehrgenerationenhaus groß: "War jemand aus der Verwandtschaft gestorben, hat mich meine Oma an die Hand genommen und wir gingen zu den Verwandten nach Hause, wo der Tote im Wohnzimmer aufgebahrt war." Der Leidersbacher erinnert sich noch daran, wie er als Kind seine Hand in den Weihwasserkessel tauchte. Und den Toten bespritzte: "Dann bin ich mit Oma wieder heimgegangen."

Pat Christ

Stichwort: Trauerbegleitung für Kinder Der in Obernburg etablierte Hospizverein möchte seine Angebote für trauernde Kinder ausbauen. Das Angebot von Roswitha Buchwald vom Ökumenischen Hospizverein richtet sich an Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Bisher unterstützt die Kindertrauerbegleiterin Jungen und Mädchen in der seelischen Ausnahmesituation nach dem Tod eines geliebten Menschen in Einzelbegleitung. Geplant ist, in Kürze eine Gruppe zu gründen für Kinder, die Großeltern, Eltern, Geschwister oder andere Verwandte verloren haben. Eltern, die Interesse haben, können sich unter Tel.: 06022-7093084 melden. pat