»Ökosystem, das sich ständig wandelt«

Josef Fischer: Leiter des Forstreviers Elsenfeld reagiert auf Bürgerbeschwerden über Zustand des Waldes

Elsenfeld 02.04.2023 - 16:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für Förster Josef Fischer ist der Wald ein Wasserspeicher, Wasserfilter und Kohlendioxidspeicher. Daneben dient der Wald als Erholungsraum. Sein Wert als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenvielfalt ist unermesslich. Foto: Martin Roos

Es fielen windschiefe Bäume auf, die teilweise über die Gehwege ragten, sowie massenweise geschlagenes Nutzholz, das turmhoch zum Abtransport aufgeschichtet war. Dafür hatte man breite Schneisen in den Wald geschlagen. Besorgt über den Zustand des Waldes wandten sie sich an unsere Redaktion.

Unser Medienhaus hat Josef Fischer, Leiter des Forstreviers Elsenfeld am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, mit den Eindrücken konfrontiert.

Herr Fischer, was sagen Sie zu den Vorwürfen von Gabriele Staffel und Wilfried Heise vom verwahrlosten Zustand des Waldes?

Grundsätzlich begrüße ich es als Förster immer, wenn sich Bürger für den Zustand des Waldes interessieren. Die beiden besorgten Bürger beschreiben ihre subjektiven Empfindungen auf ihrem Waldspaziergang jedoch auf sehr emotionale Weise ohne Kenntnisse über die örtlichen Waldbesitzverhältnisse. Dabei werden auf der einen Seite des Weges zunächst der unbefriedigende Pflegezustand im ungenutzten Kleinstprivatwald bedauert und auf der anderen Seite eine pflegliche Durchforstungsmaßnahme im Gemeindewald als Raubbau an der Natur dargestellt.

Eine Durchforstung hat für mich als Förster immer zwei Ziele: zum einen die nachhaltige Nutzung des Rohstoffs Holz und zum anderen die Verbesserung des Waldzustandes. Nach einer Durchforstung verbleiben die Wurzelstöcke im Boden und das Reisig bleibt bewusst auf der Fläche zur Verrottung liegen und dient dem Humusaufbau. Ein naturnaher Wald soll gar nicht so aussehen wie ein gepflegter Vorgarten oder Park.

Laut Waldbericht für Bayern haben die trockenen Frühjahre und die trocken-heißen Sommer der vergangenen Jahre den Bäumen erheblich zugesetzt. Wie macht sich das bemerkbar?

Die Waldbäume benötigen fürs Wachstum große Mengen an Wasser, das sie mit ihren Feinwurzeln aus dem Waldboden saugen. Da wir im Elsenfelder Wald überwiegend sandige Böden vorfinden, ist das Wasser bereits in Jahren mit durchschnittlicher Niederschlagsmenge der begrenzende Wachstumsfaktor. Fehlt das pflanzenverfügbare Wasser während der Vegetationszeit, reagieren die Bäume zunächst mit Blatt- und Nadelverlusten, danach mit vermehrter Dürrastbildung, mit Zuwachsverlusten und schließlich mit dem Absterben. Der Baum produziert weniger Harz und kann sich deshalb nicht mehr gegen den Angriff von Schädlingen wehren.

Kann man schon von einem Waldsterben sprechen?

Zweifelsfrei ist der Wald durch die Trockenheit und Hitze unter Stress und es sterben aktuell viele Bäume aufgrund von klimatischen Veränderungen und den unterschiedlichsten Schadfaktoren. Den Begriff »Waldsterben« möchte ich dafür jedoch nicht verwenden, denn dieser ist bereits vorbelegt. Er hat sich Ende der 70er Jahre etabliert, als Wälder teilweise flächig durch Luftschadstoffe abgestorben sind.

Können die Kommunen etwas dagegen machen?

Lösungen zur Begrenzung des Klimawandels müssen auf globaler Ebene gefunden werden. Auf lokaler Ebene können die Kommunen als Waldbesitzer den Waldumbau fördern, indem sie die notwendigen Maßnahmen finanziell und fachlich unterstützen. Wichtigste Maßnahme ist es, die Waldbestände großflächig und regelmäßig zu pflegen, das heißt, zu durchforsten, weil dadurch beispielsweise weniger Regenwasser von den Baumkronen abgehalten wird und verdunstet und mehr Regenwasser in den Waldboden gelangt. Damit die ankommende Naturverjüngung nicht gleich verbissen wird, wäre es im Einzelfall zielführend, das Jagdmanagement zu verbessern.

Welche Baumarten sind den Klimaveränderungen gewachsen?

Baumarten, die ein tiefreichendes Pfahlwurzelsystem aufweisen und Baumarten, die eine Wachsschicht auf den Blättern haben, die vor Austrocknung schützt, haben eine höhere Toleranz gegenüber Trockenheit und Hitze. Auf sandigen Standorten wird die Traubeneiche auch in Zukunft gut zurechtkommen, während auf tiefgründigen, lehmigen Standorten die Weißtanne eine gute Option darstellt. Die beiden genannten Baumarten können sich jedoch in unseren Wäldern durch Naturverjüngung in der Regel nicht etablieren, da sie durch Rehe bereits als Keimlinge abgebissen werden.

Welche Schädlinge sind besonders schlimm und was kann man gegen sie tun?

Forstwirtschaftlich wichtigster Schädling ist der Borkenkäfer, der etwa fünf Millimeter kleine Buchdrucker, der sich in den letzten Jahren aufgrund der erhöhten Temperaturen stark vermehrt hat. Der Buchdrucker ist ein reiner Fichtenschädling. Die Fichte war über Jahrzehnte der »Brotbaum« der Holz- und Forstwirtschaft. Um eine weitere Ausbreitung des Buchdruckers zu verhindern, müssen befallene Bäume umgehend gefällt und aus dem Wald gebracht werden. Da die Fichte auf den meisten Standorten keine gute Wachstumsprognose hat, werden die Wälder schon seit Jahrzehnten langfristig umgebaut.

Der Wald war über viele Jahre eine wichtige Einnahmequelle für Kommunen. Wird das künftig vorbei sein?

Es ist ein schöner Nebeneffekt, aber nicht oberstes Ziel der Waldbewirtschaftung, im Gemeindewald am Ende des Haushaltsjahres möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. In den letzten Jahren konnte man einen sehr volatilen Holzmarkt beobachten, was zu starken Schwankungen im Holzpreis bei Fichte und Kiefer führte. Die Preise für Buche und Eiche dagegen haben sowohl bei Brennholz wie bei Stammholz aus verschiedenen Gründen im letzten Jahr stark zugelegt.

Langfristiges Ziel ist deshalb auch aus rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten der Mischwald, mit welchem man auch in Krisenzeiten ein »gemischtes Warenlager« zur Verfügung hat.

Welche Folgen hat das Baumsterben für Natur, Menschen und Tierwelt?

Der Wald ändert sich in seiner Zusammensetzung und Struktur. Die Nadelbäume verlieren an Anteil, der Wald wird nicht mehr so dicht sein, es wird mehr Licht auf den Waldboden fallen, sich mehr Bodenvegetation einstellen und es wird mehr Totholz vorhanden sein. Da jede Tierart eine bestimmte Baumart und Waldstruktur bevorzugt, wird sich auch die Tierwelt verändern. Für den Menschen und die Gesellschaft ist der Klimawandel im Wald ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, da der Holzzuwachs bei anhaltender Trockenheit und damit der Ertrag abnehmen wird.

Warum ist der Wald so wichtig?

Neben der Rohstofffunktion werden die Schutzfunktionen des Waldes zunehmend in Vordergrund treten. Wir brauchen den Wald als Wasserspeicher, Wasserfilter und Kohlendioxidspeicher. Daneben dient der Wald als Erholungsraum und sein Wert als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenvielfalt ist unermesslich.

Denken Sie, dass der Patient Wald noch zu retten ist?

Als Förster bin ich es gewohnt, optimistisch zu denken und langfristig zu handeln. Wenn wir heute Eichen oder andere Baumarten pflanzen, können wir erst in 100 oder mehr Jahren mit einem Ertrag rechnen. Ich verstehe den Wald auch nicht als Denkmal, als etwas Starres, das man in dem aktuellen Zustand so erhalten muss. Der Wald ist ein Ökosystem, das sich im Laufe der Zeit ständig wandelt und das sich an Veränderungen in gewissem Maß auch anpassen kann. In einem naturnahen Wald gibt es immer Konkurrenz um Wasser, Licht und Nährstoffe, es findet laufend Sterben und Wachsen nebeneinander statt. Als Förster versuche ich lediglich, zusammen mit der Natur die Entwicklungen zu lenken.

MARTIN ROOS