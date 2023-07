Öffentliche Trinkwasserspender: Mehrere Gemeinden im Kreis Miltenberg möchten sie installieren

Rettung bei Hitze - oder Hygiene-Risiko?

Miltenberg 16.07.2023 - 14:10 Uhr 3 Min.

In südlichen Ländern gehören Trinkbrunnen zum Straßenbild.

Auf Initiative der SPD-Fraktion in Erlenbach wurde inzwischen beschlossen, zwei Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum aufzustellen. Ein Wasserspender soll im Umfeld des Rathauses errichtet werden, der andere am Luna-Park im Stadtteil Mechenhard. 30.000 Euro stehen dafür in diesem Haushaltsjahr zur Verfügung. Mit seiner Entscheidung erfüllt der Erlenbacher Stadtrat einen Beschluss der Bundesregierung. Auch die will, dass künftig alle Bürger im öffentlichen Raum Zugang zu Trinkwasser haben.

In Röllbach ist man in Sachen Trinkbrunnen noch nicht zu einer Entschließung gelangt. »Ich plane, in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 17. Juli ein Stimmungsbild einzuholen«, sagt Bürgermeister Michael Schwing. Er selbst kenne Trinkbrunnen aus südlichen Ländern.

Vorbild Aschaffenburg

Niedernberg hat fest vor, einen öffentlichen Trinkwasserbrunnen zu errichten. Man habe auch schon nähere Informationen bei den Aschaffenburger Stadtwerken eingeholt, berichtet Bürgermeister Jürgen Reinhard. Ihm schwebt ein Trinkbrunnen vor, wie er am Aschaffenburger Mainufer steht. Hier läuft das Wasser nicht ständig, erklärt er. Eine Spülautomatik lässt das Wasser zirkulieren, was aus hygienischen Gründen vorteilhaft sei. Wie viel es kosten würde, einen solchen Brunnen in Niedernberg zu errichten, weiß Jürgen Reinhard noch nicht: »Die Preise eruieren wir aktuell.« Der Brunnen selbst wird wohl mit rund 6000 Euro zu Buche schlagen. Teuer könnte der Anschluss werden: »Aus hygienischer Sicht sind kurze Leitungswege und eine möglichst geringe Stagnation des Wassers zu beachten.« Inwieweit das bayerische Förderprogramm für Trinkwasserbrunnen für Niedernberg geeignet ist, wird aktuell gecheckt. Aufgestellt werden könnte der Brunnen zum Beispiel an der Großwallstädter Straße oder am Radweg.

In Stadtprozelten hat man sich noch keine Gedanken über die Durchführbarkeit eines solchen Projekts auf dem Gebiet der Gemeinde gemacht, teilt Bürgermeister Rainer Kroth mit. Auch Rüdenau befasste sich nach Auskunft von Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann noch nicht mit der Thematik. Sollte es je einen Wasserspender geben, könnte der auf dem Spielplatz aufgestellt werden, sagt sie. Das Förderprogramm für Trinkbrunnen des Freistaats sieht sie angesichts der konjunkturell harten Zeiten skeptisch: »Ein ordentliches Förderprogramm für kommunale Pflichtaufgaben fände ich wesentlich sinnvoller.«

Bedenken in Obernburg

In Obernburg wiederum ist das Thema virulent. »Wir betreiben schon seit 2016 einen Trinkbrunnen auf dem Vorplatz unseres Rathauses in der Römerstraße«, informiert Wassermeister Timo Bernard. Bürger und Besucher sollten sich angesichts der verstärkten Aufheizung abkühlen und erfrischen können, sagt er. Gerade in innerstädtischen Bereichen werde dies immer wichtiger. Anders als in Rüdenau nahm man in Obernburg laut Timo Bernard das Sonderförderprogramm »Kommunale Trinkbrunnen« des Freistaats »wohlwollend zur Kenntnis«. Auf dessen Grundlage machte man sich auch daran, günstige Aufstellorte aufzulisten. Dabei seien vor allem Radwegerouten berücksichtigt worden: »Die Liste gaben wir dann ans Bauamt und an die Stadtentwicklung.«

Bei einem Aschaffenburger Hersteller von Trinkwasserspendern ließ sich der Wassermeister zusammen mit einem Kollegen aus dem Bauamt beraten. »Dabei erfuhren wir, dass das damalige Budget des 2021 aufgelegten Förderprogramms von 200.000 Euro wohl sehr schnell aufgebraucht war«, berichtet Timo Bernard. Wie viel ein Trinkbrunnen kostet, hänge von vielen Faktoren ab: »Muss erst eine Wasserleitung gelegt werden, reichen die 15.000 Euro Förderung aus dem Sonderprogramm nicht aus.« Kann der Brunnen an eine vorhandene Leitung angeschlossen werden, müsse dennoch mit mindestens 5000 Euro für den Tief- und Rohrbauaufwand gerechnet werden.

Kosten fallen natürlich auch für den Unterhalt an. »In der Regel dürften die Anlagen nicht frostsicher sein, sie müssen also mindestens einmal im Jahr in und außer Betrieb genommen werden«, erläutert der Obernburger. Von großer Bedeutung sei, dass die Brunnen hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung stellen. Es gelte also, die Leitungen regelmäßig zu spülen: »Die Trinkwasserqualität muss über Beprobungen nachgewiesen werden.«

Erfahrungsgemäß sei schließlich die in den Brunnen verbaute Technik, also Batterie und Magnetventile, fehleranfällig. »Von der latenten Vandalismusgefahr haben wir da noch gar nicht gesprochen«, so der Wassermeister. Auch müssen die Anlagen wahrscheinlich regelmäßig auf Verschmutzungen hin überprüft werden: »Ich habe keine validen Zahlen parat, gehe aber mal davon aus, dass Unterhaltskosten pro Jahr von einigen hundert Euro nicht zu hoch gegriffen sind.«

EMB hät sich zurück

Seitens der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) wird es keinen öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Landkreis geben. »Wir haben das Thema schon vor geraumer Zeit intern besprochen und den Entschluss gefasst, dies aus hygienischen Gründen zu unterlassen«, sagt Geschäftsführer Christoph Keller. Als schwierig sieht es die EMB an, dass Wasserspender dauernd gereinigt werden müssen.

Im Übrigen habe man im Vorraum der Geschäftsstelle jahrelang einen Brunnen betrieben, aus dem man sich mit einem Becher Trinkwasser nehmen konnte, so Christoph Keller: »Das hat aber fast keiner gemacht.« Daraufhin habe man den Brunnen wieder abgebaut. Er selbst sieht Trinkbrunnen per se als nicht sonderlich hygienisch an. Was, fragt er, wenn Ausscheidungen von Vögeln in den Brunnen gelangen? Schließlich stelle sich die Frage, wie der Trinkbrunnen benutzt wird: »Gehen die Leute direkt mit den Mund an den Wasserspender, ist das definitiv nicht hygienisch.«

Pat Christ

Hintergrund: Förderung von Trinkbrunnen Der Freistaat Bayern will Trinkwasser auf die öffentlichen Plätze holen. Deshalb fördert er noch bis Endes des Jahres Gemeinden sowie Trinkwasserversorger, die Trinkbrunnen an gut frequentierten Orten oder beliebten touristischen Zielen errichten wollen, mit insgesamt rund zwei Millionen Euro. Bis zu 15.000 Euro kann es pro Brunnen geben. Aktuell ist geplant, das Programm zu verlängern.