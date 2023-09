Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Öbbelwoifest in Laudenbach mit Entenrennen und Traktorschau

20. Feier des Obst- und Gartenbauvereins

Laudenbach 11.09.2023 - 10:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Traumhaftes Wetter zum 20. jährigen Bestehen des Öbbelwoifestes Laudenbach.

Am Nachmittag wurde das traditionelle Entenrennen gestartet. Über 400 »Teilnehmer« - zugleich Lose - hatte Vorsitzender Michael Breitenbach auf den Weg oder besser »in die Bach« gebracht. Bei hochsommerlichen Temperaturen am Festwochenende säumten zahllose Kinder und Erwachsenen den Bachlauf oder saßen in der Öbbelwoi-Scheune, wo es schattig und einigermaßen kühl war. Breitenbach schätzt die Besucherzahl auf rund 700. Abwechselnd mit Florian Weidner führte er Interessierten die Apfelsaftproduktion mit einer alten, museal wirkenden Saftpresse vor. Der frische Saft wurde den Kindern kostenlos ausgegeben.

Dieses charmante Fest ist auch immer Anlass für ein Treffen für Laudenbacher, die schon länger weggezogen sind. Nostalgisch wurde es für einige junge Laudenbacher Eltern, deren Kinder fröhlich am Bachgelände gespielt haben, denn 20 Jahre zuvor haben genau diese Väter oder Mütter selbst noch im Bachwasser geplanscht. anke/Anja Keilbach

Anja Keilbach