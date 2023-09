Künstler lassen sich über die Schultern schauen - Blick in den Odenwald

Ta­ge der of­fe­nen Ate­liers

Odenwaldkreis 14.09.2023 - 14:02 Uhr 2 Min.

Zum zwölften Mal mit von der Partie bei den "Tagen der offenen Ateliers" ist der Holzbildhauer Eberhard Freuer aus Erbach. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Kunstobjekte: Im Odenwaldkreis lassen sich am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, Künstler aus zwölf Ateliers über die Schultern schauen. Besucher können bei den »Tagen der offenen Ateliers« Ausstellungen im Grünen sowie in den Ateliers erleben, sich in Gesprächen mit den Kunstschaffenden austauschen oder selbst kreativ ausprobieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Südhessen insgesamt beteiligen sich rund 90 Künstlerinnen und Künstler an der Aktion. Bereits im zwölften Jahr beteiligt sich der 79-jährige Eberhard Freuer aus Erbach. In seinem Atelier EB Freuer (An der Zentlinde 28) und im heimischen Garten präsentiert er am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Skulpturen aus einheimischen wie fremdländischen Hölzern, die den weiblichen Körper darstellen.

Isolde Sauer ist in Lützel-Wiebelsbach (Nelkenstraße 2a) zu Hause. In ihrem Atelier stellt sie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre Kunstgegenstände vor; gegenständliche und abstrakte Bilder, für die sie Aquarell, Acryl und Mischtechniken verwendet hat. In Vielbrunn beteiligt sich an beiden Tagen (jeweils von 14 bis 18 Uhr) das Atelier Ilse Siefert-Saul (Schützenstraße 13) an der Aktion. Die Künstlerin stellt ihre Monotypien und Aktmalerei aus, die mit Öl, Acryl, Aquarell und Kreide entstanden sind.

Informationen zu allen teilnehmenden Ateliers stehen im Internet auf der Seite https://www.kultursommer-suedhessen.de.

Stabwechsel: In der Gemeinde Höchst steht mit Beginn des nächsten Jahres ein Wechsel im Bürgermeisteramt an. Als einziger Kandidat um den Chefsessel im Rathaus beworben hat sich der 52 Jahre alte kaufmännische Angestellte Jens Fröhlich, der am Sonntag mit 83,31 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt wurde. Von den 7785 wahlberechtigten Einwohnern der Gemeinde machten 34,25 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Fröhlich gehört dem Vorstand der stärksten Fraktion in der Gemeindevertretung, dem Kommunalpolitischen Arbeitskreis Höchst (KAH), an. Der zweifache Familienvater löst den parteilosen Horst Bitsch (64) ab, der nach zwei Wahlperioden nicht mehr angetreten ist. Beide Politiker sind eng mit dem TSV Höchst verbunden, dem Fröhlich seit zwei Jahren vorsteht. Seit 2021 gehört er dem Gemeindevorstand an.

Bei der vorausgegangenen Wahl hatten sich noch drei Kandidaten um das höchste Amt in der Gemeinde beworben. Bitsch gelang die Wiederwahl in einer Stichwahl gegen den Herausforderer von der SPD, Karl-Heinz Amos, mit 56,7 Prozent. Im ersten Wahlgang musste sich Lars Maruhn (CDU) mit 18,6 Prozent geschlagen geben. Bitsch lag mit 47,8 Prozent bereits klar vor Amos, der mit 33,6 Prozent in die Stichwahl einzog.

Gesundheitsfragen: Am Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach finden wieder Vorträge im Rahmen der Gesundheitswoche statt. Am Dienstag, 19. September, spricht Cosmin Corneliu Pop, leitender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie, über die am häufigsten vorkommende Fehlstellung des Fußes Hallux valgus, die sogenannte »Ballenzehe«.

Professor Philipp A. Thomann, Chefarzt des Zentrums für Seelische Gesundheit, beleuchtet das Thema »Sport und Bewegung für die Seele: aktuelle Forschung, Tipps und Bonus-Tricks« in seinem Vortrag, der dann am Mittwoch, 20. September, auf dem Programm steht. Kritisch setzt er sich mit diesen Fragen auseinander: Wie wirkt Bewegung positiv auf den Körper und die Seele? Welche Bewegungsform ist die richtige? Wann, wie oft und wie lange?

Die Schilddrüse ist ein vermeintlich kleines Organ, aber ihre Rolle im menschlichen Körper ist von entscheidender Bedeutung. Das schmetterlingsförmige Organ, das sich am vorderen Hals befindet, ist verantwortlich für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, die eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen steuern. Diese stellt Shadi Ahmad, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, am Donnerstag, 21. September, näher vor. Der Eintritt bei den um 19 Uhr beginnenden Veranstaltungen ist frei.

Manfred Giebenhain