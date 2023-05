Odenwälder Kreistag: Nur Grüne stimmen Haushalt nicht zu

"Schallmauer" von 200 Millionen Euro durchbrochen

Odenwaldkreis 16.05.2023 - 12:46 Uhr 2 Min.

Rekord-Aufwendungen: Landrat Frank Matiaske (SPD) hat zum ersten Mal einen Haushalt für den Odenwaldkreis vorgestellt, der die Grenze von 200 Millionen Euro überschreitet.

Die im Redebeitrag des Fraktionsvorsitzenden Jonas Schönefeld (Michelstadt) zum Ausdruck gebrachte Frontalopposition bildete allerdings nicht die vollständige Meinung der sechsköpfigen Fraktion im Odenwälder Kreistag ab. Ein Abgeordneter scherte aus und stimmte mit der großen Mehrheit des Parlaments. Die fraktionslose Linken-Abgeordnete Marlene Wenzl (Brombachtal) enthielt sich der Stimme in den insgesamt vier Einzelabstimmungen zum Haushalts- und Investitionsplan, dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement sowie dem Haushaltsplan des Beruflichen Schulzentrums in Michelstadt. Dem Kreistag gehören drei weitere Abgeordnete ohne Fraktionszugehörigkeit an, die sich an der Debatte nicht beteiligten. Sie stimmten für den Haushalt beziehungsweise enthielten sich der Stimme.

Kreis- und Schulumlage erhöht

Wie zuletzt bei der Wiederwahl des Ersten Kreisbeigeordneten Oliver Grobeis (SPD) im März deutlich wurde, unterstützt derzeit die CDU-Fraktion den eingeschlagenen Kurs der SPD und ihres Landrats Frank Matiaske (Erbach). Dieser bezeichnete das in der März-Sitzung vorgestellte Zahlenwerk einen »Haushalt der Notwendigkeiten und der Vernunft«, dessen schmerzhafteste Eigenschaft die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage sei. Die Anhebung um 3,85 Prozentpunkte auf 57 Prozent sei unumgänglich gewesen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können. Die zwölf Städte und Gemeinden müssen gemeinsam aus ihren Haushaltsmitteln dem Kreis zusätzlich 6,12 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Für die CDU-Fraktion erinnerte der Fraktionsvorsitzende Harald Buschmann (Erbach) an weitaus schlechtere Zeiten und nahm damit die von anderen Fraktionen kritisierte Landesregierung in Schutz. Entschuldungsprogrammen wie »Kommunaler Schutzschirm« und »Hessenkasse« sei es zu verdanken, Schuldenberge aus dem letzten Jahrzehnt abzutragen.

3,2 Millionen Euro Minus

Nach Plan wird der Odenwaldkreis dieses Jahr mit einem Minus von 3,2 Millionen Euro abschließen. Ausgeglichen werde dies, so Georg Raab (Lützelbach) für die ÜWG-Fraktion, aus den Rücklagen, die »aber zum Ende des Jahres zum Großteil aufgebraucht« seien. Gleichzeitig sei eine Schallmauer durchbrochen worden. »Wir überschreiten in den Einnahmen und Ausgaben die 200 Millionen-Grenze«, so Raab. Angesichts dieser Summe fielen die so genannten freiwilligen Leistungen mit 2,8 Millionen Euro verschwindend gering aus.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Raoul Giebenhain machte die Rechnung auf, wie unkalkulierbar die kommunalen Finanzen derzeit seien: »Noch im Oktober 2022 wies der Entwurf ein deutlich zweistelliges Millionendefizit auf.« Wie dringend eine Reform zur Finanzierung der kommunalen Haushalte angezeigt sei, zeichne sich anhand dieser Schieflage ab: Im Unterschied zu seinen Landkreisen, Städten und Gemeinden könne das Land Hessen sich nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 über Rekord-Mehreinnahmen von rund fünf Milliarden Euro freuen.

Dass »das System an seine Grenzen geraten ist«, untermauerte auch Moritz Promny (beide Michelstadt) für die FDP-Fraktion. Aus seiner Sicht sei die »Odenwald-Koalition« inzwischen dazu bereit, dies am Beispiel des dauerhaft subventionierten Gesundheitszentrums in Erbach, neue Wege zu gehen.

Eben solche vermissen die Grünen, insbesondere in Bezug auf den Ausbau des Radwegenetzes und im Klimaschutz. »Der Odenwaldkreis schöpft nicht alle Möglichkeiten aus, über Fördermitteln deutlich mehr zu investieren«, begründete Schönefeld das Nein seiner Fraktion. Seiner Meinung nach »ist genug Geld da; es fehlt nur am politischen Willen.« Matiaske entgegnete, dass Grünen-Anträge bereits »durch Verwaltungshandeln« erledigt worden seien; für das Bau- und Immobilienmanagement fügte Grobeis hinzu, dass der Straßenbau Sache von Hessen-Mobil sei.

Nicht durchsetzen konnten die Grünen sich auch mit einem Antrag, der darauf abzielte, städtische Mitarbeiter in den Kommunen in der naturnahen Pflege von öffentlichen Grünanlagen zu schulen. Ebenso chancenlos abgeschmettert wurde das Anliegen von Wenzl, ein kostenloses Schulfrühstück an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst einzuführen.

Manfred Giebenhain