Obernburger Stiftung gewinnt Prozess gegen Kuka

Augsburger Roboterhersteller muss vereinbarte eine Million Euro zahlen

Obernburg 30.07.2023 - 10:35 Uhr 3 Min.

Die Firma KUKA in Obernburg. 2016 verkaufte Walter Reis sein Unternehmen Reis Robotics an den Roboterhersteller aus Augsburg. KUKA muss nun eine Million Euro an die Stiftung Hilfe in Not zahlen. Eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH ist noch möglich. Eberhard Kroth, Vorsitzender der Stiftung Hilfe in Not, sagte nach der Urteilsverkündung, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München, die KUKA AG auf Zahlung des versprochenen Spendenbetrages in Höhe von einer Million Euro zu verurteilen, für die Stiftung "Hilfe in Not" eine sehr erfreuliche Nachricht sei. Der frühere Unternehmer und Firmengründer von Reis Robotics, Walter Reis, der bei den Gerichtsverhandlungen als Zeuge geladen war, zeigte sich erfreut über das Urteil.

Diese Entscheidung hat das Oberlandesgericht München vergangene Woche gefällt. Kuka hat nun noch die Möglichkeit innerhalb von vier Wochen »Nichtzulassungsbeschwerde« beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einzulegen. Ob Kuka diese Möglichkeit nutzt, ist noch nicht bekannt. Eine Stellungnahme zum Urteil hat der Konzern trotz Anfrage der Redaktion bisher noch nicht abgegeben.

Vereinbarung bei Übernahme

Bereits 2013 hatte der Augsburger Konzern die Mehrheit von Reis Robotics übernommen und 2016 auch die restlichen Anteile erworben. Von dem Vorkauf sollte nach dem Willen von Walter Reis auch die von ihm gegründete Stiftung profitieren. Eine Vereinbarung sah die Zahlung von einer Million Euro durch Kuka an die Stiftung vor. Das Geld wurde aber nie überwiesen.

Der Vorsitzende der Stiftung Hilfe in Not, Eberhard Kroth sagte nach der Urteilsverkündung gegenüber unserem Medienhaus, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München für die Stiftung eine sehr erfreuliche Nachricht sei. Dass Kuka die in Verträgen verbindlich vereinbarten Spende in Höhe von einer Million Euro jetzt zahlen müsse, gebe der Stiftung die Sicherheit, langfristig die Satzungsziele umsetzen zu können. Die Stiftung unterstützt Menschen aus dem Landkreis Miltenberg, die unverschuldet durch Krankheit, Unfälle oder sonstige Schicksalsschläge in Not geraten sind.

»Ganz besonders sind wir froh und dankbar, dass damit auch die Absicht von Walter Reis, die Stiftung Hilfe in Not zu unterstützen, erfolgreich umgesetzt werden kann«, so Kroth weiter. Die konkrete Vereinbarung zu Gunsten der Stiftung aus dem Jahr 2016, habe der Stiftung habe der Stiftung eine hervorragende Perspektive gegeben. Als jedoch trotz mehrerer Gespräche mit den Verantwortlichen bei Kuka keine Bereitschaft zur Einigung gefunden werden konnte, sei die Stiftung im Jahr 2019 gezwungen gewesen, Klage einzureichen, um eine Verjährung der Ansprüche zu verhindern.

Das jetzt, nach fast vier Jahren vorliegende Urteil des Oberlandesgerichtes München, sei ein großer Erfolg, so Kroth. »Wir müssen jedoch abwarten, ob Kuka die noch zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nutzen wird.«

Auch der Firmengründer von Reis Robotics, Walter Reis, der bei den Gerichtsverhandlungen als Zeuge geladen war, zeigte sich erfreut über das Urteil. »Es war vertraglich vereinbart, dass das Geld, als ein Teil des Verkaufspreises, an die Stiftung zu leisten ist. Weil sich Kuka nicht an Vereinbarungen hielt, haben das Landgericht Augsburg und das Oberlandesgericht München in zwei Instanzen so entschieden.«

Der Kuka-Standort Obernburg wurde mittlerweile an das italienische Technologieunternehmens CT Pack und die Investmentgesellschaft FAI Holding AG mit Sitz in der Schweiz verkauft. Mit dem Verkauf soll auch der alte Name Reis Robotics zurückkehren. Die Schweizer Investoren sind Spezialisten für die Wiedereinführung bekannter Marken mit einem guten Image im Bereich Technologie und Automatisierung.

MARTIN ROOS

Hintergrund: Klage gegen KUKA Die Obernburger Stiftung "Hilfe in Not" hatte 2019 den Roboterhersteller KUKA mit Hauptsitz in Augsburg und Niederlassung in Obernburg verklagt. Die Stiftung forderte die Zahlung einer Millionen Euro. Im Zuge der Übernahme der Firma Reis Robotics im Jahr 2016 wurde zwischen Reis und Kuka, eine Spende von einer Millionen Euro vertraglich vereinbart. Weil KUKA trotz entsprechender Ankündigung jahrelang nicht bezahlte, sorgte das bei der Stiftung Hilfe in Not für Unmut. Der Stiftungsrat hatte deshalb entschieden, Klage einzureichen, bevor die Sache verjährt ist. Grund der Klage war die Verweigerung einer Zahlung, auf Wunsch von KUKA als Spende, an die Stiftung Hilfe in Not über eine Millionen Euro. Die Verhandlungspartner hatten beim Verkauf von Reis Robotics an KUKA ursprünglich Spendenleistungen über je zwei Millionen Euro festgelegt, was in den Nachverhandlungen der Anwälte auf jeweils eine Million reduziert wurde. Walter Reis hatte im Gegensatz zu KUKA trotzdem zwei Millionen Euro an Spenden geleistet, weil dies ohnehin seine Absicht war, vom Verkaufserlös wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen. Reis hatte zu den ursprünglichen Vereinbarungen gestanden. Laut Reis war es damals ein ausdrücklicher Wunsch von KUKA diese Vereinbarung außerhalb des Vertrages zu regeln. Reis vermutete damals, dass KUKA eventuelle Spendenbescheinigungen im Auge hatte. Jedenfalls geht aus den beiden vorliegenden Gerichtsurteilen die klare Zahlungsverpflichtung von KUKA hervor. Heute ist sich Walter Reis sicher, dass das Vorgehen von KUKA arglistig war.

Stichwort: Stiftung "Hilfe in Not" Die Stiftung "Hilfe in Not" unterstützt Personen aus dem Landkreis Miltenberg, die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Notsituationen können durch Unfälle, durch langwierige oder lebensbedrohende Krankheiten, die oft den Ausfall des Hauptverdieners einer Familie nach sich ziehen, aber auch beispielsweise infolge der Zerstörung der Wohnung durch einen Brand ausgelöst werden. Gegründet wurde die Stiftung "Hilfe in Not" 1991 durch Walter Reis, Doktor Friedrich Lambert und den ehemaligen Obernburger Bürgermeister Wendelin Imhof. Die Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spenden und die jährliche Unterstützung aus dem Förderverein Hilfe in Not, dem dies nur durch bemerkenswerte Leistungen seiner Mitglieder möglich ist. Alle Infos unter www.stiftung-hilfe-in-not.de